México

¿Cuándo es el último día para recoger mi kit del Maratón de la CDMX 2025?

Te decimos todos los detalles para que estés lo más preparado posible

Por Zurisaddai González

(Facebook)
(Facebook)

Miles de corredores ultiman detalles antes de una de las competencias más grandes del país. Quienes planean formar parte del Maratón de la Ciudad de México 2025 deben prestar atención a la entrega de kits, porque este año la organización fijó una fecha límite inamovible y requisitos estrictos para su retiro, además de controles reforzados para garantizar la identidad de cada atleta.

El acceso y permanencia en la ruta dependerán de este trámite indispensable y personal.

Cuándo y dónde es el último día para recoger los kits

El retiro de paquetes de competidor concluirá el sábado 30 de agosto en los salones Maya I y II del World Trade Center (WTC) de Ciudad de México, donde las puertas abrirán de 8:00 a 16:00.

Sólo se entregará el kit al propio corredor, quien deberá mostrar copia de una identificación oficial para recibirlo.

¿Qué incluye el kit?

El paquete incluye el número con chip para cronometraje, la playera conmemorativa, un pasaporte digital y servicios médicos durante la competencia. Además, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) permitirá reclamar objetos del guardarropa hasta un mes después en sus oficinas.

La versión 2025 del maratón iniciará el domingo 31 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario y tendrá su llegada en el Zócalo capitalinos.

(FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD
(FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

Para poder participar de manera oficial y aparecer en los resultados, la organización estableció que no se autoriza la recolección de kits por parte de terceros.

Fuentes de Indeporte consultadas por Claro Sports indicaron que se mantendrá asistencia y puntos de información en el área de entrega para resolver cualquier imprevisto relacionado con datos personales o inscripciones.

