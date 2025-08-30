México

La raíz de este vegetal es clave para regular la presión arterial alta

Investigaciones recientes revelan que incluir esta raíz en la dieta diaria puede favorecer la salud cardiovascular

Por Gerardo Lezama

El consumo regular de remolacha
El consumo regular de remolacha ayuda a controlar la presión arterial alta, según estudios científicos. (Freepik)

El impacto de la alimentación en la salud cardiovascular ha sido objeto de numerosos estudios, y recientes investigaciones han puesto el foco en la remolacha como un aliado natural para controlar la presión arterial alta.

Diversos análisis científicos han demostrado que el consumo regular de esta raíz puede contribuir a reducir los valores de presión arterial, especialmente en personas mayores, gracias a sus compuestos bioactivos.

Un estudio publicado en la revista Biología y medicina radicales libres evaluó los efectos del jugo de remolacha en dos grupos de adultos: uno compuesto por personas menores de 30 años y otro por individuos de entre 60 y 70 años.

Durante dos semanas, los participantes consumieron diariamente jugo de remolacha rico en nitratos, alternando con una fase en la que tomaron una bebida placebo sin estos compuestos.

Los resultados mostraron que, tras la ingesta del jugo de remolacha, el grupo de mayor edad experimentó una reducción significativa en sus niveles de presión arterial, mientras que no se observaron cambios tras el consumo del placebo.

Investigaciones recientes destacan el papel
Investigaciones recientes destacan el papel de los nitratos de la remolacha en la salud cardiovascular.

El mecanismo detrás de este efecto se relaciona con los nitratos presentes en la remolacha. Estos compuestos, al ser ingeridos, se transforman en óxido nítrico en el organismo, lo que favorece la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos.

Este proceso, conocido como vasodilatación, facilita el flujo sanguíneo y contribuye a mantener la presión arterial en niveles saludables.

Además, el estudio identificó cambios en el microbioma oral de los participantes, con un aumento de bacterias beneficiosas tras el consumo de jugo de remolacha, lo que potencia la conversión de nitratos en óxido nítrico.

La evidencia científica no se limita a este estudio. Un análisis realizado en 2022 concluyó que la ingesta diaria de entre 70 y 250 mililitros de jugo de remolacha, equivalente a aproximadamente una taza, puede mejorar la presión arterial.

Otro trabajo publicado en 2024 confirmó que este efecto positivo puede mantenerse hasta 90 días después de iniciar el consumo regular de la bebida.

Un estudio revela que el
Un estudio revela que el jugo de remolacha reduce la presión arterial en adultos mayores.

Más allá de su impacto en la presión arterial, la remolacha destaca por su aporte de fibra, antioxidantes, folato y potasio.

Estos nutrientes no solo favorecen la salud cardiovascular, sino que también contribuyen a una mejor digestión, reducen la inflamación y disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas.

Además, se ha observado que el consumo de remolacha puede mejorar el rendimiento deportivo al optimizar la función mitocondrial en las células.

Para aprovechar estos beneficios, los especialistas recomiendan incorporar aproximadamente una taza de remolacha a la dieta diaria.

Esta sencilla acción puede convertirse en una estrategia eficaz y natural para regular la presión arterial alta y fortalecer la salud en general.

