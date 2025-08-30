México

Aduanas de México intensifican acciones contra contrabando de combustibles

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha reforzado sus mecanismos de control, así lo detalló el titular de la investigación aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Foto: Infobae México
Foto: Infobae México

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha reforzado sus mecanismos de control sobre la importación de hidrocarburos, tras detectar irregularidades que representan pérdidas millonarias para el fisco federal, así lo detalló el titular de la investigación aduanera, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, quien mencionó que estas acciones se realizan bajo la coordinación del director de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, y en consonancia con los lineamientos del gobierno federal encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante los últimos meses, el organismo revisó 20 carpetas de investigación y aseguró mercancías vinculadas a empresas con historial de riesgo, como Logística y Asesoría Aduanera R&R y Asociados, S.A. de C.V.; Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V.; e Ingemar, S.A. de C.V. Según explicó Alex Tonatiuh Márquez Hernández, estas acciones permitieron identificar patrones de operación irregulares y posibles responsabilidades dentro de aduanas fronterizas y puertos.

La revisión de más de 695 operaciones de importación, en coordinación con la Secretaría de Energía, permitió detectar importaciones sin los permisos correspondientes y otras irregularidades que implicaron reestructuraciones en áreas de aduanas clave.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández señaló que algunas empresas involucradas intentaron trasladar sus operaciones a otras regiones, lo que evidencia la necesidad de mantener vigilancia constante en puntos estratégicos del país.

Como parte de la estrategia de control, ANAM implementó supervisión en exportaciones con proveedores internacionales, reforzó la comunicación con autoridades federales y renovó acuerdos con PEMEX para el uso de laboratorios móviles que aceleran la clasificación y verificación de mercancías complejas.

Estas medidas buscan acortar tiempos de revisión y reducir la posibilidad de que el contrabando continúe afectando los recursos públicos.

Según Alex Tonatiuh Márquez Hernández, los resultados de estas acciones representan un avance en la fiscalización aduanera, pero el combate al contrabando de hidrocarburos exige vigilancia constante y coordinación interinstitucional, con el objetivo de proteger los ingresos del fisco y garantizar la legalidad de las operaciones en todo el país.

