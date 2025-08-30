Abelito es comparado con un “mono” en La Casa de los Famosos México y surge indignación en redes sociales

La Casa de los Famosos México ya va para su quinta semana, y si bien las polémicas no han sido tan grandes como en temporadas pasadas, recientemente en redes sociales denunciaron un episodio que originó indignación y enojo entre los internautas. Especialmente entre los fans de Abelito, el influencer que ha conquistado al público mexicano con su participación en el reality.

El origen de esta controversia surgió durante una conversación dentro del Cuarto Día, en donde fueron partícipes Mariana Botas, El Guana, Shiky, Dalilah Polanco y Facundo. Mientras hacían una comparación de los integrantes del Cuarto Noche, con algo similar a la historia de El Rey León, comenzaron a comparar integrantes, iniciando por Alexis Ayala.

“¿En su cuarto si lo quieren, no?“, preguntó Dalilah Polanco sobre Alexis. ”Sólo Guana nos lo puede decir", responde Facundo. “Siento que lo obedecen mucho y lo veneran”, añade Polanco.

Mariana Botas ganó la "moneda del destino" en LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube)

“Lo veneran como al león que va a morir ya”, dijo Shiky. Todos estallaron de risa e incluso Mariana Botas dice que “no lo pudiste decir (mejor)”. Además dice: “De aquel lado no son tan cotorros”.

Sin embargo, la declaración que más molestó a los fanáticos del programa fue cuando Mariana preguntó “¿Abelito es el mono?“, y todos volvieron a llenar de risas el cuarto.

Guana corrigió: “Abelito es la suricata”. Y continuaron en risas. “Te oíste muy cagado, wey”, concluye Mariana.

Redes sociales indignadas

Abelito destacó como el dj de la fiesta. Foto: (LCDLFMx)

Luego de que el video con dichas declaraciones se viralizara en redes sociales, tras difundido por personas que lograron grabarlo mientras veían el 24/7, de inmediato los espectadores del programa e internautas estallaron en indignación.

Si bien algunos consideran que la comparación fue en pos de seguir la línea de los personajes de la historia de El Rey León, muchos otros sí consideran que fue una falta de respeto grave y piden que existan consecuencias.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025. (ViX)

“Espero que esta plática salga en el cine“, ”Se hacen pendejos“, ”Que horror haberle dado algunos votos a Guana“, ”Puras hienas, es lo que son“, ”Ojalá para que todos se caguen de risa y ustedes queden como payasos“, ”Tienen el contenido para hacer explotar la casa y no lo van a usar. No sería la primera vez“, ”Asquerosos, por eso saldrán bien quemados y de por sí no son queridos“, dijeron algunos usuarios de redes.

Por otro lado, hubo algunos internautas que denunciaron censura por parte de las cámaras del 24/7. Según algunos testigos, dicha plática fue interrumpida, ya que de inmediato cambiaron la transmisión hacia otra sección de la casa. “Después de ese comentario, producción censuró por completo al Cuarto Día”, se leyó en plataformas como X.