México

Sheinbaum revela si invitó a AMLO a su Primer Informe de Gobierno: “Respeto su decisión”

La presidenta recordó que el exmandatario actualmente escribe un nuevo libro

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum indicó que no invitó
Sheinbaum indicó que no invitó al expresidente por respeto a su decisión de alejarse de la vida pública.| Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si su sucesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, será uno de sus invitados al Primer Informe de Gobierno que presentará este lunes 1 de septiembre, en Palacio Nacional.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo afirmó que le “gustaría mucho” invitar a López Obrador; sin embargo, recordó que el exmandatario decidió alejarse de la vida pública desde que terminó su sexenio en el 2024.

“Me gustaría mucho invitarlo, eso no es, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública y yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó cuando votó, a ver cuándo sale su libro.

“Por que como dije, antes él decía: luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción y el decía ahorita es momento de la acción, y ahorita a él le toca la parte del pensamiento, está escribiendo libros”, precisó.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAMLOPrimer Informe de GobiernoLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Alejandro Fernández confiesa que busca convertirse en padre a sus 54 años de edad: “Estamos haciendo la tarea”

Tras conocer que su hermano Vicente Fernández Jr está esperando un bebé con su esposa Mariana González, El Potrillo reveló que no descarta convertirse en padre por sexta vez

Alejandro Fernández confiesa que busca

La conferencia de hoy 29 de agosto | Sheinbaum se dice sorprendida por linchamiento mediático en contra de Fernández Noroña

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de hoy 29

“Fue pérdida de dignidad”: Mayela Laguna expone detalles de su supuesta relación con Gustavo Adolfo Infante

La madre de Apolo dio una nueva entrevista en la que habló sobre los aparentes hechos

“Fue pérdida de dignidad”: Mayela

Valor de apertura del dólar en México este 29 de agosto de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Cómo se escribe de forma correcta: ¿Posvacacional o postvacacional? La RAE tiene la respuesta

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Cómo se escribe de forma
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares decomisan arsenal y equipo

Militares decomisan arsenal y equipo táctico a sujetos armados que los agredieron en Rosario, Sinaloa

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

Así lucía Esmeralda FG su vida de lujos en TikTok antes de ser asesinada con su familia en Jalisco

¿Quién era Esmeralda FG, la tiktoker que fue asesinada junto a su esposo e hijos en Guadalajara?

Vinculan a proceso al líder de Los Alfas, célula criminal del CJNG en el Valle de Toluca, Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Fue pérdida de dignidad”: Mayela

“Fue pérdida de dignidad”: Mayela Laguna expone detalles de su supuesta relación con Gustavo Adolfo Infante

Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar, arremete contra Pepe Aguilar: “No más mentiras”

Por qué Fuerza Regida es uno de los exponentes mexicanos de la música más importantes de la actualidad

Juan Gabriel regresa en serie documental con material inédito y ya tiene fecha de estreno: cuándo y dónde verla

“Poniendo en entredicho mi reputación”: Ana María Alvarado reacciona a acusaciones de Ceriani contra Infante

DEPORTES

“Estaremos en los ojos del

“Estaremos en los ojos del mundo”: Sheinbaum destaca que inauguración del mundial será visto por 6 mil millones de personas

Sheinbaum anuncia que regalará el primer boleto de la Inauguración del Mundial 2026

La reacción de Nicólas Larcamón hacia el Vasco Aguirre por convocar a 4 jugadores de Cruz Azul

Pelea de Canelo vs Crawdord no sería transmitida por tv abierta por esta razón

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó a Claudia Sheinbaum