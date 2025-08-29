Sheinbaum revela si invitó a AMLO a su Primer Informe de Gobierno: “Respeto su decisión”

Sheinbaum indicó que no invitó al expresidente por respeto a su decisión de alejarse de la vida pública.| Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si su sucesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, será uno de sus invitados al Primer Informe de Gobierno que presentará este lunes 1 de septiembre, en Palacio Nacional.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo afirmó que le “gustaría mucho” invitar a López Obrador; sin embargo, recordó que el exmandatario decidió alejarse de la vida pública desde que terminó su sexenio en el 2024.

“Me gustaría mucho invitarlo, eso no es, pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública y yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó cuando votó, a ver cuándo sale su libro.

“Por que como dije, antes él decía: luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción y el decía ahorita es momento de la acción, y ahorita a él le toca la parte del pensamiento, está escribiendo libros”, precisó.

Información en desarrollo...