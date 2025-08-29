Para qué sirve aplicar miel y canela en la cara

Conoce las propiedades de estos ingredientes naturales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de miel y canela ha ganado popularidad como remedio casero para el cuidado de la piel. Muchas personas recurren a estos ingredientes naturales con la esperanza de mejorar la apariencia del rostro.

Tanto la miel como la canela poseen propiedades que pueden aportar beneficios a la piel, aunque es importante considerar cómo actúan y en qué situaciones su uso puede ser adecuado.

Miel con canela: todo lo que debes saber

Usa así la miel sobre la cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel se utiliza desde la antigüedad en tratamientos dermatológicos. Sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias la convierten en un ingrediente valorado para combatir el acné. Además, la miel es un humectante natural, lo que significa que ayuda a retener la humedad en la piel. Esto resulta útil para personas con cutis seco o deshidratado, ya que aplicar miel puede lograr que la piel luzca más suave y flexible.

Por su parte, la canela contiene compuestos bioactivos como el cinamaldehído, responsable de su aroma y de muchas de sus propiedades. La canela ha mostrado propiedades antibacterianas, lo que puede ayudar a reducir la proliferación de bacterias en la superficie cutánea. Además, actúa como estimulante suave, promoviendo la circulación y favoreciendo una apariencia más luminosa en la piel.

La mezcla de miel y canela se suele emplear principalmente como mascarilla facial destinada a tratar el acné leve, mejorar la textura de la piel y favorecer un tono más uniforme. La receta básica consiste en mezclar una cucharada de miel con una cucharadita de canela en polvo, aplicarla sobre el rostro limpio y dejarla actuar entre 10 y 15 minutos. Después, se enjuaga con agua tibia. Algunas personas adoptan esta práctica de forma ocasional, mientras que otras la incorporan semanalmente en su rutina de cuidado facial.

La canela tiene propiedades poderosas para la piel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial para reducir la inflamación y combatir bacterias en los brotes de acné suele ser el principal atractivo de esta mezcla. En ciertos casos, quienes padecen acné leve notan menos enrojecimiento y una mejoría puntual en el aspecto de las lesiones. Además, la textura suave de la miel aporta sensación de confort y contribuye a limpiar las impurezas.

Sin embargo, no todas las pieles reaccionan igual a los remedios naturales. La canela puede resultar irritante, sobre todo en personas con piel sensible o condiciones cutáneas preexistentes como la dermatitis. Su aplicación, incluso diluida en miel, puede causar enrojecimiento, picor o reacciones alérgicas. Por ese motivo, se recomienda probar la mezcla en una pequeña zona de la piel antes de aplicarla en todo el rostro. Ante cualquier señal de irritación, se debe suspender el uso.