Precio del dólar en México: el peso registra estabilidad en los últimos días de agosto

La moneda nacional cerró su segundo día consecutivo sin registrar cambios frente al billete verde como resultado de los conflictos entre la FED y Donald Trump

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,65 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,02% frente al valor de la sesión previa, cuando cotizó a 18,65 pesos, mostrando un precio estable si se compara con la volatilidad de los primeros días de la semana.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,43%; aunque en el último año aún acumula un descenso del 4%.

Entre los factores económicos que influyeron en la estabilidad del peso frente al dólar se encuentra la creciente tensión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, situación que debilitó la divisa estadounidense.

En el ámbito económico interno, México sigue mostrando un entorno de resiliencia. De acuerdo con análisis recientes, el país se mantiene como una de las economías emergentes más sólidas frente a las presiones externas, particularmente por la estabilidad macroeconómica, la disciplina monetaria de Banxico y el atractivo que ofrece el proceso de nearshoring.

“En términos de impacto económico y en el peso mexicano, la sesión mostró que la moneda mantiene su solidez estructural, pero con un sesgo de cautela en el corto plazo. Se espera que el peso podría fluctuar en un rango lateral entre 18,60 – 18,75, con soporte en la resiliencia económica del país y resistencia en la prudencia de los flujos especulativos. El mercado parece entrar en un periodo de observación, esperando mayor claridad sobre el rumbo de la política fiscal y los equilibrios regionales antes de aumentar posiciones en el peso”, explica Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX Latam.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas previas, encadenó dos sesiones seguidas de bajada. La volatilidad de los últimos siete días es manifiestamente inferior a los datos conseguidos para el último año (11,85%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

