México

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de agosto

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Guardar
14:02 hsHoy

El Metro informa que se agiliza la marcha de los trenes en Línea 7, luego de atender incidencias por palancas accionadas en uno de los convoyes.

13:17 hsHoy

Usuarios reportan problemas en el avance de la Línea 7. Señalan que una revisión a vías está generando retrasos significativos en la circulación de trenes. Pasajeros mencionan que algunos convoyes permanecen detenidos hasta 15 minutos dentro de túneles.

12:41 hsHoy

Usuarios de la Línea 7 del Metro de la CDMX reportan que el servicio avanza con lentitud. Los trenes se detienen en cada estación, lo que provoca acumulación de personas en andenes y retrasos en los traslados.

11:10 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 29 de agosto.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

Juan Gabriel regresa en serie documental con material inédito y ya tiene fecha de estreno: cuándo y dónde verla

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ es una docuserie de cuatro episodios que llegará con material nunca antes visto del cantante a la plataforma Netflix

Juan Gabriel regresa en serie

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 29 de agosto | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de Claudia Sheinbaum

“Poniendo en entredicho mi reputación”: Ana María Alvarado reacciona a acusaciones de Ceriani contra Infante

Las recientes disputas entre periodistas y figuras públicas exponen la fragilidad de la reputación

“Poniendo en entredicho mi reputación”:

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy viernes 29 de agosto para recibir el apoyo de 3 mil pesos?

Mañana es el último día que la Secretaría del Bienestar realiza la inscripción al programa para mujeres de 60 a 64 años

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se

Últimos días para aprovechar beneficios en reemplacamiento y condonación de tenencia en Edomex

Hasta el momento 700 mil automovilistas están al corriente en sus trámites

Últimos días para aprovechar beneficios

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gemini ya se puede usar

Gemini ya se puede usar desde la barra de direcciones de Chrome: así funciona la nueva integración

Más de 10 mil personas ya se sumaron a “Mi País Conversa”, una apuesta ciudadana por el diálogo en tiempos de grieta

La intendenta de Moreno habló sobre el cierre de campaña de Milei: “Me molesta tener que hacer cosas especiales por él”

El sindicalismo kirchnerista presiona para liderar la nueva CGT y promueve un duro plan de acción

Receta de chipá con queso parmesano, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

La Climate Week NYC 2025

La Climate Week NYC 2025 reunirá en Nueva York a líderes globales en acción climática

Nueva York transforma la gestión de residuos con contenedores en las calles

J’Ouvert, la fiesta que convirtió al barrio de Flatbush en el nuevo corazón caribeño de Nueva York

Retiran casi 3 millones de motores para ventiladores de ático debido a fallas que provocan fuego

La muestra anual Kips Bay Show House 2025 reunirá a 21 referentes del diseño en Nueva York

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la segunda

Franco Colapinto afronta la segunda práctica libre en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

El extraño truco de un mago con las bolillas del sorteo de Europa League y la insólita polémica que se generó

Argentina ganó una dramática definición en suplementario ante Puerto Rico y se clasificó a las semifinales de la AmeriCup

El Fenerbahce echó a José Mourinho tras quedar afuera de la Champions League: la suculenta indemnización que recibirá

Barracas buscará subirse a la cima de su zona ante un golpeado Newell’s: hora, TV y formaciones