Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de agosto

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 29 de agosto.

Usuarios de la Línea 7 del Metro de la CDMX reportan que el servicio avanza con lentitud. Los trenes se detienen en cada estación, lo que provoca acumulación de personas en andenes y retrasos en los traslados.

Usuarios reportan problemas en el avance de la Línea 7 . Señalan que una revisión a vías está generando retrasos significativos en la circulación de trenes. Pasajeros mencionan que algunos convoyes permanecen detenidos hasta 15 minutos dentro de túneles .

El Metro informa que se agiliza la marcha de los trenes en Línea 7 , luego de atender incidencias por palancas accionadas en uno de los convoyes .

