Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de agosto

El Metro informa que se agiliza la marcha de los trenes en Línea 7, luego de atender incidencias por palancas accionadas en uno de los convoyes.
Usuarios reportan problemas en el avance de la Línea 7. Señalan que una revisión a vías está generando retrasos significativos en la circulación de trenes. Pasajeros mencionan que algunos convoyes permanecen detenidos hasta 15 minutos dentro de túneles.
Usuarios de la Línea 7 del Metro de la CDMX reportan que el servicio avanza con lentitud. Los trenes se detienen en cada estación, lo que provoca acumulación de personas en andenes y retrasos en los traslados.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 29 de agosto.