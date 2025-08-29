“Habrá operativo para la toma de protesta de juzgadores”, así lo confirma la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo

Laura Itzel Castillo, nueva presidenta del Senador, realizó su primera conferencia de prensa.

Luego de tomar protesta como presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el desempeño de sus funciones correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXVI Legislatura, Laura Itzel Castillo llevó a cabo su primera conferencia de prensa donde ofreció información relevante sobre la nueva forma de trabajo, la relación que mantendrá con otros partidos políticos, así como detalles sobre la toma de protesta de los nuevos juzgadores el próximo 1 de septiembre de 2025.

En dicha conferencia, resaltó que su nombramiento se dio por unanimidad, “voy a trabajar con institucionalidad, porque sabemos la pluralidad que existe... sin perder mis orígenes desde la izquierda”. En cuanto a su relación con medios de comunicación, la senadora afirmó que será de respeto, asumiendo que el desarrollo del trabajo dará pie a ir viendo cuál será la forma de trabajo.

Compartió que al haber sido nombrada por unanimidad, hubo un acercamiento con todos los partidos, incluidos el PAN y MC, por lo cual agradeció en su discurso desde la tribuna del recinto. Adelantó que tiene previsto llevar a cabo una conferencia de prensa a la semana, pero dependerá de cómo se vaya desarrollando el trabajo legislativo.

De igual forma, confirmó la puesta en marcha de un operativo de seguridad para el próximo 1 de septiembre, día en el que rendirán protesta 881 juzgadores, “habrá un operativo para que no vuelva a suceder lo del 10 de septiembre del año pasado, cuando se estaba discutiendo la reforma judicial”.

Cabe destacar que el día de hoy, ya se puede leer en la página del Senado la cita a la que fueron llamados los legisladores:

“Con fundamento en los dispuesto por los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso General; 39 y 55 del Reglamento del Senado de la República, se cita a las Senadoras y a los Senadores de la República a la Primera Sesión de la Cámara de Senadores del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, en modalidad permanente, el próximo lunes 1º de septiembre 2025, a las 19:30 horas. Durante esa sesión se abrirá un espacio para la sesión solemne para que las personas juzgadoras electas rindan la protesta constitucional de sus respectivos cargos”.

Finalmente, la senadora instó a mantener una relación de respeto y aprender a discutir “con un nivel adecuado, por la representación que tenemos cada una y cada uno de nosotros”.