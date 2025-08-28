México

Tito Double P en el Palacio de los Deportes: estos son los precios oficiales de los boletos para su concierto

El cantante traerá el ‘¡Ay Mamá! Tour’ a la Ciudad de México, no una, sino hasta en dos ocasiones durante el próximo mes de septiembre

Por Luis Angel H Mora

Guardar
El primo de Peso Pluma
El primo de Peso Pluma enfrenta problemas migratorios. (Instagram)

Tito Doble P desató una nueva ola de expectativas entre el público de la capital tras confirmar un segundo concierto en el Palacio de los Deportes. La noticia se generó después de que la primera fecha programada para el 13 de septiembre se convirtiera en tendencia debido a la fuerte demanda de boletos y el interés de miles de seguidores por asistir a uno de los eventos más esperados en el circuito musical del regional mexicano durante 2025.

Dentro del anuncio, Tito Doble P sorprendió al revelar que ofrecerá una presentación adicional el 14 de septiembre. La decisión responde tanto al éxito de ventas registrado en la primera jornada como al fenómeno en redes sociales, que generó filas virtuales y una intensa conversación sobre la posibilidad de quedarse fuera de este espectáculo.

El Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, volverá a reunir a fanáticos del corrido tumbado, género que el artista ha impulsado con gran impacto, primero como letrista de Peso Pluma, y posteriormente como solista con su propio proyecto musical. Con su primer disco se posicionó de inmediato entre los más escuchados en el país.

Reportan que Tito Double P,
Reportan que Tito Double P, primo de Peso Pluma, fue obligado a dejar EEUU tras suspensión de su visa. (Instagram)

El furor por los conciertos de Tito Doble P ha transformado la experiencia de compra en línea, con usuarios reportando que los boletos se agotaron en pocos minutos tras la apertura de la preventa.

La presencia de Tito Doble P en la Ciudad de México constituye la punta de lanza de su gira nacional, la cual contempla múltiples conciertos en diferentes estados. Para esta doble jornada, se espera una afluencia masiva e, incluso, la llegada de asistentes provenientes de otras ciudades atraídos por la propuesta musical del sonorense.

Se prevé que la producción utilice recursos audiovisuales de gran despliegue y que Tito ofrezca un repertorio que integra sus éxitos más populares, junto con colaboraciones muy solicitadas por los fanáticos, e incluso invitados especiales. Todo se revelará el próximo 13 y 14 de septiembre.

¿Cuándo se llevará a cabo la preventa de boletos?

Tito Doble P, cantante de
Tito Doble P, cantante de corridos tumbados. (Instagram)

La preventa de boletos para los conciertos de Tito Double P comenzó desde el 25 de agosto para tarjetas selectas de Banamex y posteriormente se dio paso a la Venta General de entradas desde el jueves 28 de agosto.

Los boletos están a la venta a través del sitio web Ticketmaster, así como en puntos de venta de la boletera y las taquillas del Palacio de los Deportes.

Quienes cuenten con tarjetas Banamex, podrán comprar sus boletos a 3 Meses sin Intereses, si es que el monto de la transacción es igual o mayor a los $3 mil pesos mexicanos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Tito Double P en CDMX?

Cartel oficial. (Ocesa)
Cartel oficial. (Ocesa)
  • PISTA: $2 mil 793.75 pesos mexicanos
  • NIVEL B: $3 mil 525.75 pesos mexicanos
  • NIVEL C: $2 mil 781.50 pesos mexicanos
  • NIVEL D: $2 mil 211.35 pesos mexicanos
  • NIVEL E: $1 mil 275 pesos mexicanos

Los precios de la lista anterior ya cuentan con el cargo por servicio del portal Ticketmaster.

Temas Relacionados

Tito Double PPalacio de los DeportesCDMXConciertos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿se puede recibir otros apoyos estatales? esto señalan las autoridades

Este programa beneficia a 650 mil mexiquenses con un apoyo económico y social

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿se

Detienen a dos hombres con cargamento de aparente fentanilo, “tusi rosa” y cocaína en Ciudad Juárez

Autoridades estatales y federales aseguraron casi dos toneladas de pastillas azules con características de fentanilo y más de un kilo de tusi durante un operativo conjunto

Detienen a dos hombres con

Mató a su madre a martillazos, familiares lo detuvieron tras crimen en Jardines de Cuitzillo

Vecinos alertaron a emergencias por gritos en una vivienda, donde una mujer fue hallada sin vida y su hijo fue entregado a la policía

Infobae

Hallan cuatro cuerpos en estado de descomposición en cerro de Michoacán

Autoridades desplegaron un operativo forense tras recibir una denuncia anónima sobre posibles delitos en Huaniqueo

Hallan cuatro cuerpos en estado

“Alito no estás solo”: simpatizantes del PRI marchan en apoyo a Alejandro Moreno tras confrontación con Noroña

Decenas de personas se reunieron en la Diana Cazadora para marchar hacia el Senado, mostraron apoyo al líder del PRI luego del altercado con Fernández Noroña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos hombres con

Detienen a dos hombres con cargamento de aparente fentanilo, “tusi rosa” y cocaína en Ciudad Juárez

Mató a su madre a martillazos, familiares lo detuvieron tras crimen en Jardines de Cuitzillo

Hallan cuatro cuerpos en estado de descomposición en cerro de Michoacán

Cierres de Oxxo, la respuesta de Femsa al crimen organizado ante extorsiones

Sentencian a más de 50 años a cinco presuntos miembros del CJNG por ataque a militares en Tlaquepaque, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 28 de agosto?

¿A lo Katy Perry? Así fue la presentación de The Rasmus en ‘Sale el Sol’ que genera furor en redes

Adela Micha buscará a Cazzu para pedirle una entrevista tras polémica con Christian Nodal

Tomás Goros desvela su nuevo secreto: el oscuro villano de Rosario Tijeras 4 que seduce con su llegada a TV Azteca | Entrevista

Estos son los únicos Aguilar que aún siguen a Emiliano en redes sociales tras exponer a su padre y hermana

DEPORTES

Muere Estela Molina, la primera

Muere Estela Molina, la primera luchadora mexicana en consagrarse campeona mundial

Real Madrid confiesa su interés por Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano; esto dijo su representante

¿Ninguneo a la Liga MX? Pese a buen momento con Tigres, Ángel Correa queda descartado con la Selección Argentina

Jornada 7 Liga MX: todos los partidos y horarios de este fin de semana

Cruz Azul organiza subasta de camisetas para apoyar al hijo de Fernando Navarro