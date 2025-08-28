Tito Double P en el Palacio de los Deportes: estos son los precios oficiales de los boletos para su concierto

El primo de Peso Pluma enfrenta problemas migratorios. (Instagram)

Tito Doble P desató una nueva ola de expectativas entre el público de la capital tras confirmar un segundo concierto en el Palacio de los Deportes. La noticia se generó después de que la primera fecha programada para el 13 de septiembre se convirtiera en tendencia debido a la fuerte demanda de boletos y el interés de miles de seguidores por asistir a uno de los eventos más esperados en el circuito musical del regional mexicano durante 2025.

Dentro del anuncio, Tito Doble P sorprendió al revelar que ofrecerá una presentación adicional el 14 de septiembre. La decisión responde tanto al éxito de ventas registrado en la primera jornada como al fenómeno en redes sociales, que generó filas virtuales y una intensa conversación sobre la posibilidad de quedarse fuera de este espectáculo.

El Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, volverá a reunir a fanáticos del corrido tumbado, género que el artista ha impulsado con gran impacto, primero como letrista de Peso Pluma, y posteriormente como solista con su propio proyecto musical. Con su primer disco se posicionó de inmediato entre los más escuchados en el país.

El furor por los conciertos de Tito Doble P ha transformado la experiencia de compra en línea, con usuarios reportando que los boletos se agotaron en pocos minutos tras la apertura de la preventa.

La presencia de Tito Doble P en la Ciudad de México constituye la punta de lanza de su gira nacional, la cual contempla múltiples conciertos en diferentes estados. Para esta doble jornada, se espera una afluencia masiva e, incluso, la llegada de asistentes provenientes de otras ciudades atraídos por la propuesta musical del sonorense.

Se prevé que la producción utilice recursos audiovisuales de gran despliegue y que Tito ofrezca un repertorio que integra sus éxitos más populares, junto con colaboraciones muy solicitadas por los fanáticos, e incluso invitados especiales. Todo se revelará el próximo 13 y 14 de septiembre.

¿Cuándo se llevará a cabo la preventa de boletos?

Tito Doble P, cantante de corridos tumbados. (Instagram)

La preventa de boletos para los conciertos de Tito Double P comenzó desde el 25 de agosto para tarjetas selectas de Banamex y posteriormente se dio paso a la Venta General de entradas desde el jueves 28 de agosto.

Los boletos están a la venta a través del sitio web Ticketmaster, así como en puntos de venta de la boletera y las taquillas del Palacio de los Deportes.

Quienes cuenten con tarjetas Banamex, podrán comprar sus boletos a 3 Meses sin Intereses, si es que el monto de la transacción es igual o mayor a los $3 mil pesos mexicanos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Tito Double P en CDMX?

Cartel oficial. (Ocesa)

PISTA: $2 mil 793.75 pesos mexicanos

NIVEL B: $3 mil 525.75 pesos mexicanos

NIVEL C: $2 mil 781.50 pesos mexicanos

NIVEL D: $2 mil 211.35 pesos mexicanos

NIVEL E: $1 mil 275 pesos mexicanos

Los precios de la lista anterior ya cuentan con el cargo por servicio del portal Ticketmaster.