Reportan que camioneta de Natanael Cano se habría incendiado en Hermosillo, Sonora

La tarde del miércoles 27 de agosto, la tranquilidad del noreste de Hermosillo, Sonora, se alteró cuando una camioneta Shelby Ford F150 terminó completamente calcinada tras incendiarse en el fraccionamiento Haciendas Residencial.

Las primeras versiones señalaron que la lujosa unidad pertenece a Natanael Cano, cantante de corridos tumbados y figura central de la música urbana en México, aunque hasta ahora el artista no ha confirmado ni desmentido los hechos.

Las imágenes del vehículo en llamas y, más tarde, de sus restos metálicos reducidos a cenizas, circularon ampliamente en redes sociales y medios locales.

Imágenes donde supuestamente se muestra la camioneta del cantante en llamas. (Facebook: Isaías Higuera)

Personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo acudió para atender el siniestro, que aparentemente no habría dejado personas heridas pero sí una pérdida total del automóvil.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con un reporte de Tribuna Sonora y medios regionales, el incendio se habría originado tras un desperfecto mecánico cuando la camioneta, supuestamente conducida o utilizada por Cano, aún recorría el acceso al fraccionamiento.

Se mencionó que el cantante había llegado al lugar a visitar a su colega Gabito Ballesteros, quien presuntamente estaba con él al momento del percance.

El accidente habría ocurrido alrededor de las 18:00 horas, mientras el intérprete de “Perlas negras” presuntamente visitaba la residencia de su amigo, el también cantante Gabito Ballesteros. La camioneta, que según trascendió funcionaba con etanol, comenzó a incendiarse hasta quedar completamente consumida por el fuego.

Versiones extraoficiales apuntan que la camioneta funcionaba con etanol, un biocombustible derivado principalmente de caña de azúcar y maíz, cada vez más popular en vehículos de alto rendimiento por su capacidad de ofrecer combustión más limpia y eficiente, aunque también es un combustible más volátil que la gasolina convencional.

Fotografías difundidas en redes sociales muestran cómo la camioneta, originalmente negra y modificada para alto desempeño, terminó completamente calcinada con el chasis en tonos blancos y grises, fenómeno habitual cuando el fuego consume por completo la pintura y expone metal y residuos de ceniza.

Gabito Ballesteros, quien presuntamente se encontraba con Cano al momento del incidente, tampoco ha realizado declaraciones al respecto.

Cabe apuntar que el pasado 6 de agosto se publicó un video en donde aparece una Ford F150 Shelby 2020 con motor y transmisión mejorados por la cuenta de Instagram LM Performance, especializada en alto rendimiento. El clip señala y etiqueta a Natanael Cano como dueño del vehículo.

El incidente sucedió en un área despoblada del fraccionamiento, lo que redujo el riesgo de daños personales o a terceros. Más temprano se registró un choque separado en el bulevar Solidaridad y Avenida Cultura, donde una mujer se estrelló contra una parada de autobús, sin relación alguna con el vehículo del artista.

Historial de accidentes

Natanael Cano ha protagonizado varios accidentes a lo largo de su carrera, algunos de ellos relacionados con su afición al motocross y otros en el ámbito automovilístico.

En julio de 2021, en Los Ángeles, su auto de lujo quedó destrozado tras un choque que él mismo compartió en redes sociales. Meses después, en diciembre de 2022, sufrió un fuerte accidente en Hermosillo al saltar con una motocicleta sin revisar la presión de las llantas, lo que lo llevó al hospital con lesiones en la pierna.

La superestrella de los corridos tumbados requirió cinco clavos de titanio en el hueso dañado | Fotos: Instagram / @natanael_cano

En marzo de 2025 volvió a sufrir un accidente practicando motocross, esta vez con consecuencias más graves: se fracturó la clavícula y tuvo que ser operado para colocarle cinco tornillos y una placa de titanio, aunque fue dado de alta al día siguiente.

Otro hecho, el más escandaloso hasta ahora, ocurrió en marzo de 2024, Natanael Cano fue detenido en Hermosillo por conducir un vehículo deportivo a exceso de velocidad y sin placas, pero el hecho trascendió más allá de una simple infracción cuando el cantante intentó sobornar a los policías para evitar la multa. El episodio, que él mismo difundió en redes sociales, derivó en un proceso penal por cohecho en su contra.