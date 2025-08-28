Presentan Lotería Nacional y Gobierno de Morelos sorteo “México con M de Migrante” para apoyar a paisanos en el extranjero

La Lotería Nacional y el Gobierno del Estado de Morelos presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”. Foto: Cortesía/Lotería Nacional.

La Lotería Nacional y el Gobierno del Estado de Morelos presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, el primer sorteo con causa de la administración de Claudia Sheinbaum.

Este evento tiene como objetivo destinar los fondos recaudados al apoyo de migrantes mexicanos, reconociendo su contribución y el papel fundamental que desempeñan desde el extranjero en el desarrollo de México.

Durante la ceremonia, el Colectivo Legado de Grandeza interpretó el Himno al Migrante en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, donde se vivió un momento emotivo.

Los boletos del sorteo, inspirados en frases enviadas por migrantes, buscan difundir el sentir y la experiencia de quienes han salido del país pero mantienen sus raíces.

Además, se estableció contacto en vivo con migrantes originarios de Morelos en ciudades de Estados Unidos y Canadá, quienes compartieron su perspectiva acerca de las acciones que los gobiernos federal y estatal han implementado para respaldarlos.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que miles de morelenses radicados en el extranjero envían remesas que sostienen a sus familias y aportan a la economía.

Subrayó que parte de la recaudación del sorteo se dirigirá a fortalecer servicios consulares y legales de apoyo a los migrantes en Estados Unidos.

Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reiteró el compromiso de la entidad con la comunidad migrante

Este mensaje también fue respaldado por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien destacó que la migración morelense contribuye a la economía local a través de remesas que en 2024 superaron los 22 mil millones de pesos.

La gobernadora reiteró el compromiso del estado con la comunidad migrante e indicó que el sorteo, que tendrá lugar el 15 de septiembre, coincide tanto con el inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos como con las celebraciones patrias en México.

El evento refuerza la visión de unidad nacional, homenajeando a quienes mantienen lazos con Morelos y con México desde el exterior.

Finalmente, la directora de Atención a Migrantes, Verónica Giles Chávez, y la senadora migrante Karina Isabel Ruiz consideraron el sorteo un acto simbólico que reconoce el esfuerzo y la resiliencia de quienes, fuera del país, siguen arraigados a su tierra y a la identidad mexicana.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, detalló la estructura y los premios del sorteo “México con M de Migrante”.

Señaló que el principal objetivo es reconocer y agradecer la aportación de las y los migrantes mexicanos, motivo por el cual el sorteo respalda una causa social significativa.

Cada boleto, denominado “cachito”, tiene un costo de 200 pesos. Los participantes tendrán la oportunidad de aspirar a uno de los 10 premios individuales de 25.5 millones de pesos, sumando en total un Premio Mayor de 255 millones de pesos.

La directora enfatizó que, más allá de los incentivos económicos, este sorteo busca rendir homenaje y apoyo directo a la comunidad migrante.

El Gran Sorteo Especial No. 303 se celebrará el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas. La emisión contempla 4 millones de cachitos, con un valor acumulado en premios que supera los 424 millones de pesos.

La distribución de premios incluye, además del Premio Mayor dividido en diez partes, un total de 128 premios directos.

Esta edición, según la institución, busca visibilizar y respaldar el esfuerzo de quienes viven fuera del país, brindando tanto reconocimiento como posibilidades de beneficio directo a las familias migrantes.