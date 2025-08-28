México

Presentan Lotería Nacional y Gobierno de Morelos sorteo “México con M de Migrante” para apoyar a paisanos en el extranjero

Se trata del primer sorteo con causa en la administración de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo

Por Omar Martínez

Guardar
La Lotería Nacional y el
La Lotería Nacional y el Gobierno del Estado de Morelos presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”. Foto: Cortesía/Lotería Nacional.

La Lotería Nacional y el Gobierno del Estado de Morelos presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, el primer sorteo con causa de la administración de Claudia Sheinbaum.

Este evento tiene como objetivo destinar los fondos recaudados al apoyo de migrantes mexicanos, reconociendo su contribución y el papel fundamental que desempeñan desde el extranjero en el desarrollo de México.

Durante la ceremonia, el Colectivo Legado de Grandeza interpretó el Himno al Migrante en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, donde se vivió un momento emotivo.

Los boletos del sorteo, inspirados en frases enviadas por migrantes, buscan difundir el sentir y la experiencia de quienes han salido del país pero mantienen sus raíces.

Los boletos del sorteo, inspirados
Los boletos del sorteo, inspirados en frases enviadas por migrantes, buscan difundir el sentir y la experiencia de quienes han salido del país pero mantienen sus raíces. Foto: Cortesía/Lotería Nacional.

Además, se estableció contacto en vivo con migrantes originarios de Morelos en ciudades de Estados Unidos y Canadá, quienes compartieron su perspectiva acerca de las acciones que los gobiernos federal y estatal han implementado para respaldarlos.

La directora general de Lotería NacionalOlivia Salomón, señaló que miles de morelenses radicados en el extranjero envían remesas que sostienen a sus familias y aportan a la economía.

Subrayó que parte de la recaudación del sorteo se dirigirá a fortalecer servicios consulares y legales de apoyo a los migrantes en Estados Unidos.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia
La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que miles de morelenses radicados en el extranjero envían remesas que sostienen a sus familias y aportan a la economía. Foto: Cortesía/Lotería Nacional.

Gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reiteró el compromiso de la entidad con la comunidad migrante

Este mensaje también fue respaldado por la gobernadora de MorelosMargarita González Saravia, quien destacó que la migración morelense contribuye a la economía local a través de remesas que en 2024 superaron los 22 mil millones de pesos.

La gobernadora reiteró el compromiso del estado con la comunidad migrante e indicó que el sorteo, que tendrá lugar el 15 de septiembre, coincide tanto con el inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos como con las celebraciones patrias en México.

El evento refuerza la visión de unidad nacional, homenajeando a quienes mantienen lazos con Morelos y con México desde el exterior.

Finalmente, la directora de Atención a Migrantes, Verónica Giles Chávez, y la senadora migrante Karina Isabel Ruiz consideraron el sorteo un acto simbólico que reconoce el esfuerzo y la resiliencia de quienes, fuera del país, siguen arraigados a su tierra y a la identidad mexicana.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia
La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, detalló la estructura y los premios del sorteo “México con M de Migrante”. Foto: Cortesía/Lotería Nacional.

La directora general de Lotería NacionalOlivia Salomón, detalló la estructura y los premios del sorteo “México con M de Migrante”.

Señaló que el principal objetivo es reconocer y agradecer la aportación de las y los migrantes mexicanos, motivo por el cual el sorteo respalda una causa social significativa.

Cada boleto, denominado “cachito”, tiene un costo de 200 pesos. Los participantes tendrán la oportunidad de aspirar a uno de los 10 premios individuales de 25.5 millones de pesos, sumando en total un Premio Mayor de 255 millones de pesos.

La directora enfatizó que, más allá de los incentivos económicos, este sorteo busca rendir homenaje y apoyo directo a la comunidad migrante.

El Gran Sorteo Especial No. 303 se celebrará el próximo 15 de septiembre a las 16:00 horas. La emisión contempla 4 millones de cachitos, con un valor acumulado en premios que supera los 424 millones de pesos.

La distribución de premios incluye, además del Premio Mayor dividido en diez partes, un total de 128 premios directos.

Esta edición, según la institución, busca visibilizar y respaldar el esfuerzo de quienes viven fuera del país, brindando tanto reconocimiento como posibilidades de beneficio directo a las familias migrantes.

Temas Relacionados

Lotería NacionalGobierno de MorelosMéxico con M de MigranteSorteomexico-noticias

Más Noticias

Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

El pasado 15 de agosto ocurrió se registró una riña y tiroteo al interior el centro penitenciario que dejó tres reclusos heridos

Armas y drogas continúan pese

Planta prodigiosa: la efectiva hierba para controlar la diabetes y combatir el hígado graso, pero que pocos conocen

Esta planta forma parte del enorme repertorio de hierbas de la herbolaria mexicana

Planta prodigiosa: la efectiva hierba

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito podría nominar a Mariana Botas la noche de hoy 27 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: comienzan las estrategias para la quinta nominación

La Casa de los Famosos

Luisa María Alcalde responde a la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña

Durante el día, diversos militantes de Morena se han manifestado en apoyo al senador, entre ellos, Andrea Chávez y Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde responde a

Temblor en México: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Coalcomán, Michoacán

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en México: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armas y drogas continúan pese

Armas y drogas continúan pese a revisiones: esto fue lo asegurado en el Penal de Aguaruto de Culiacán tras conato de riña

Detienen en Nuevo León a hombre que manejaba un vehículo con 50 kilos de metanfetamina en compartimento oculto

Caen en Morelos dos sujetos tras doble cateo, estarían ligados con la Familia Michoacana

Cae “El Boti” en Sonora, objetivo criminal ligado a delitos de alto impacto

Atacan a tiros a Isis Peralta, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Conoce la película de romance

Conoce la película de romance que enamora a los usuarios de Prime Video México esta noche

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito podría nominar a Mariana Botas la noche de hoy 27 de agosto

Quinta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 3: ¿A qué hora empieza y en qué canal ver en vivo?

Aldo de Nigris y Mariana Botas duermen juntos y desatan molestia de Abelito

Usuarios en redes piden pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña para ‘Supernova Strikers 2026’

DEPORTES

Esta es la figura de

Esta es la figura de Chivas que pudo haber fichado con Cruz Azul luego del traspaso caído de Gonzalo Piovi

Gilberto Mora triplica su valor en el mercado y ahora esto es lo que cuesta la “joya mexicana”

Emilio Fernando Alonso sale del hospital: este es el estado de salud del narrador deportivo de TUDN

“¡Suerte Checo!”, Xóchitl Gálvez manda un mensaje al nuevo piloto de Cadillac en F1

“El próximo Supernova podría tener políticos”, afirma Failtelson tras pleito de Alito y Noroña