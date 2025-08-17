México

Lotería Nacional conmemora a los investigadores industriales con un billete

El sorteo se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de la institución

Por Joshua Espinosa

El billete está hecho para reconocer el Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025. Crédito: Lotería Nacional

El lanzamiento de un billete conmemorativo siempre es motivo de expectativa, pero en esta ocasión la Lotería Nacional y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) han dado un paso más allá al develar el del Sorteo Mayor No. 3984, una emisión dedicada al “Premio IMPI a la Innovación Mexicana 2025”.

Este billete de lotería, que circulará en todo el país, busca resaltar el talento, la creatividad y el impulso innovador de los mexicanos, además de reconocer la importancia de la protección de los derechos de propiedad industrial en el desarrollo tecnológico y económico de México.

La ceremonia de develación se llevó a cabo en las instalaciones del IMPI este 17 de agosto, evento en el que participaron autoridades de ambas instituciones. Durante el acto, Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, destacó que “México no sólo consume innovación: la crea, la patenta y la comparte con el mundo”.

El sorteo en el que se usarán los billetes conmemorativos del IMPI tendrá un premio mayor de 21 millones de pesos. Crédito: Lotería Nacional

Para Salomón, la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsó la creación de la primera Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, ha sido fundamental para articular el potencial científico y tecnológico que ya existe en el país, orientándolo hacia la solución de problemas nacionales.

La funcionaria enfatizó que la colaboración entre Lotería Nacional e IMPI refuerza la misión de sensibilizar y reconocer, a nivel nacional, a las mentes creativas que contribuyen al avance del país con patentes y diseños industriales: “hoy develamos este billete, que reconoce a las mentes que crean, inventan y transforman; mujeres y hombres que desarrollan patentes, modelos de utilidad y diseños industriales que fortalecen nuestro desarrollo tecnológico y económico”.

En el evento también se hizo mención del próximo Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, presentado en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, que busca rendir homenaje a los migrantes mexicanos que contribuyen al país desde el extranjero. Salomón destacó que con la compra de un cachito no sólo se tiene la posibilidad de ganar hasta 25.5 millones de pesos, sino que se forma parte de un proyecto que reconoce a quienes llevan al país en el corazón.

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, destacó que el billete del IMPI "reconoce a las mentes que crean, inventan y transforman". Crédito: Lotería Nacional

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, director general del IMPI, agradeció a Lotería Nacional por la iniciativa y expresó: “México está dando pasos en la dirección correcta para la transformación; y la protección de los derechos de propiedad industrial es un eslabón para lograrlo”. Nieto resaltó que la emisión del billete no sólo simboliza el potencial innovador del país, sino que también incentiva la creatividad de las y los mexicanos,.

En representación del secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, la titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Marta Margarita Zapata Tarrés, celebró el evento, subrayando que “cada patente, modelo y diseño es resultado de trabajo, perseverancia y compromiso de personas cuya creatividad impulsa el desarrollo tecnológico y económico del país”.

La edición del Sorteo Mayor No. 3984 repartirá más de 3.6 millones de cachitos por todo México. El sorteo se llevará a cabo el próximo 26 de agosto a las 20:00 h, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa de premios de 66 millones. Los billetes, que ya pueden adquirirse en puntos de venta y en la plataforma digital de la Lotería Nacional, tienen un costo de 30 pesos por boleto y 600 por serie.

