La youtuber Miku revela que está embarazada: “Les dije llorando mil veces que no podía ser mamá, que era infértil”

Valeria Marbeli, conocida popularmente como Miku, comunicó a su audiencia de redes sociales que está embarazada. La influencer mexicana, con más de 3,6 millones de suscriptores en YouTube, compartió un video donde relató cómo vivió el momento en que descubrió su embarazo y las emociones que la acompañan en el inicio de esta nueva etapa.

A lo largo de su carrera y en diversos espacios, Miku había hecho público que padece síndrome de ovario poliquístico, lo que llevó a años de ciclos menstruales irregulares y a la convicción de que la maternidad no sería una posibilidad en su vida.

“Yo les dije llorando mil veces que no podía ser mamá, que era infértil”, confesó ante sus seguidoras.

Esta percepción de no poder embarazarse fue parte constante de su historia personal, añadiendo mayor sorpresa y emoción al enterarse de la noticia.

¿Cómo se enteró?

La youtuber Miku anunció que está embarazada. (Captura de pantalla)

En su último video, Miku inició su mensaje dirigiéndose a su comunidad de seguidoras, a quienes apoda “conejitas”, y expresó: “Tengo algo muy importante que decirles. Estoy embarazada y van a ser tías, y yo, si Dios quiere, voy a ser mamá”.

La youtuber relató cómo, tras un retraso en su periodo, situación habitual en ella, percibió síntomas distintos: “Ahora me dolían los senos y yo dije, ‘He tenido retrasos, pero no me han dolido los pechos’”. Ante la duda, le pidió a Gabriel, su pareja, que le comprara una prueba de embarazo; ambos, según Miku, intuyeron que el resultado podría ser positivo incluso antes de confirmarlo.

El impacto de ver la prueba señalando embarazo resultó un giro inesperado para la influencer, quien aseguró que “no me caía el veinte” y describió el momento como un shock por la creencia de incapacidad para concebir.

La youtuber Miku anunció que está embarazada. (Captura de pantalla)

Al enterarse del embarazo, lo primero que hizo Miku fue compartirlo con su círculo más cercano. Gabriel fue el primero en saberlo; después le siguió su hermana, a quien envió la foto de la prueba positiva. La reacción fue inmediata: gritos de emoción. Más tarde, la noticia llegó a su madre, quien lo consideró un “milagro”, y al resto de la familia, quienes celebraron el acontecimiento y aconsejaron seguir controles médicos estrictos.

La creadora dijo que deseaba comunicar la noticia directamente a sus seguidoras. Antes de compartirlo con el resto de su entorno, Miku transmitió en vivo en YouTube el momento y recibió una avalancha de mensajes de apoyo, sorpresa y alegría.

Miku detalló que está preparando una mudanza para poder darle un mejor espacio a su bebé y a sus mascotas. Entre sus nuevos objetivos, mencionó la adquisición de una camioneta familiar y la intención de armar un cuarto especial para el nuevo integrante.

También adelantó que mantendrá su labor como docente en la MIKU Academy y que, aunque aún no tiene claro cómo será el balance entre la maternidad y su carrera como youtuber y empresaria, seguirá activa en ambas facetas.

El anuncio de Miku desató una reacción masiva y entusiasta entre sus fanáticas. La nube de comentarios en su canal se llenó de relatos personales, agradecimientos y muestras de cariño.

La influencer lleva casi dos años de relación con su actual pareja. (Captura de pantalla)

“Tu embarazo llegó cuando te sentiste a salvo”, expresó una seguidora, en alusión a polémicas del pasado. Otra escribió: “Nos hiciste crecer contigo, te admiro, llena de amor por eso es mejor todo a su tiempo”.

Entre los mensajes abundan felicitaciones, mensajes emotivos acerca del largo vínculo formado, reflexiones sobre los retos de la maternidad y el reconocimiento a la fortaleza de la creadora: “Creo que me emocioné como hace mil horas, luego maquillaje, ahora ser mamá es una mamá que bendición, nos diste la mejor adolescencia posible desde el 2009” y “Siempre nos mostraste tus mejores versiones”.

Algunas seguidoras recordaron la influencia de Miku en su vida personal: “Eres quien me enseñaste a peinarme hace 13 años y ahora vas a ser mami, me da mucha felicidad”. Otras se identificaron con la nostalgia al verla iniciar una familia y le dedicaron palabras de aliento: “Qué bonito saber que la mejor mamá será quien creció contigo, ya tengo a mi hijo y ver que vas en el camino de la maternidad me llena de alegría”.