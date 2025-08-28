México

Exhiben al influencer ‘Rey Grupero’ insultando a policía tras cometer una infracción

El oficial habría tomado medidas contra el influencer y su esposa por no traer sus papeles en orden

Por Jesús Tovar Sosa

El influencer protagonizó un altercado
El influencer protagonizó un altercado con un oficial en vía pública. Foto: Getty Images

Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, se encuentra en el centro de la polémica tras ser captado en video durante una acalorada discusión con un agente de tránsito de la Ciudad de México.

El incidente, que ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, ha generado una ola de críticas en redes sociales luego de que se difundieran dos videos del altercado.

El material fue compartido por el periodista Carlos Jiménez, especializado en temas policiacos, quien reveló que la confrontación ocurrió después de que el influencer fuera infraccionado por no portar la licencia de conducir ni la tarjeta de circulación vigente. Como parte del procedimiento, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron retirar las placas del vehículo, lo que desató la discusión.

El influencer y su pareja
El influencer y su pareja fueron retenidos por un oficial. Foto: (C4 Jiménez)

En los videos, que rápidamente se viralizaron, se observa a Rey Grupero reclamando y gritando al agente por lo que él considera un “abuso de autoridad”, mientras graba la situación con su teléfono.

Sin embargo, el oficial también se encontraba registrando el encuentro. A lo largo del intercambio, ambos alzan la voz mientras se acusan mutuamente: el influencer señala al agente de actuar con prepotencia, mientras que el policía lo acusa de querer aprovechar su fama para intimidarlo.

La situación se intensificó cuando la esposa del conductor —quien lo acompañaba— intervino, solicitando a los agentes que los dejaran ir ya que tenían que presentarse en un hospital. No obstante, el elemento de tránsito se negó a escucharla hasta que el influencer cesara su reclamo, e incluso los exhortó a acudir a un tribunal para resolver la situación.

“Me mandas a la v*** pe*****”, dijo entre gritos el influencer, luego de que el oficial pidiera que no lo jalara o, de lo contrario, lo remitía al Ministerio Público.

Los videos también evidencian el momento en que los oficiales intentan retirar la placa del auto, lo que provoca que Rey Grupero cuestione si la detención y el procedimiento eran legales, incrementando aún más la tensión entre ambas partes.

¿Quién es Rey Grupero?

Rey Grupero se ha popularizado
Rey Grupero se ha popularizado por sus bromas pesadas en internet, así como su participación en reality shows. (Instagram/@reygruperomx)

Rey Grupero es un personaje mediático conocido por su trabajo como influencer, youtuber y conductor de televisión, así como por sus múltiples apariciones en reality shows y escándalos virales. Se ha destacado por realizar bromas pesadas en redes sociales, pero también ha tenido participación en programas de entretenimiento y campañas sociales.

Su presencia constante en medios lo ha convertido en una figura controvertida, y este nuevo incidente no es ajeno a esa imagen pública. Si bien algunos de sus seguidores lo defendieron en redes sociales, la mayoría de las reacciones han sido críticas, señalando un comportamiento prepotente y poco ejemplar.

Hasta el momento, Rey Grupero no ha emitido una declaración oficial sobre el altercado. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha confirmado si se inició un proceso formal por la confrontación.

