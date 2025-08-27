Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

Xavi se presentará en CDMX. (@xaviiiofficiall)

El lanzamiento de “No Capea”, la colaboración entre Xavi y Grupo Frontera, marca un nuevo capítulo en la escena de la música mexicana contemporánea. La unión de estos dos referentes, que han cosechado éxitos tanto en listas de popularidad como en reconocimientos de la industria, se materializa en una cumbia que conjuga la tradición con la innovación estilística de Xavi, quien imprime su sello romántico y moderno al género.

El videoclip de “No Capea”, grabado en México, recrea el ambiente festivo de una carne asada, símbolo de convivencia y celebración en la cultura mexicana. La narrativa visual se centra en el cortejo de una mujer a través de gestos ostentosos y obsequios, mientras la protagonista rechaza las convenciones y reafirma su autonomía y logros personales. Esta representación refuerza el mensaje de empoderamiento femenino y la valoración de la independencia, elementos que se integran de manera natural en la propuesta artística de la canción.

Simultáneamente al estreno del sencillo, Xavi anunció su X Tour, una gira que recorrerá Estados Unidos de costa a costa. Bajo la producción de Live Nation, el tour dará inicio el 8 de noviembre de 2025 en el Belico Fest de Phoenix, Arizona, y continuará por ciudades clave como California, Texas y Nueva York. En este recorrido, Xavi contará con la presencia de Fabio, su hermano y colaborador habitual, quien ha participado en la composición e interpretación de varios de sus temas más reconocidos.

El contexto de este lanzamiento se enmarca en un periodo de consolidación para Xavi, quien en 2025 obtuvo tres nominaciones a los Premios Juventud: Hit Tropical por “En Privado” junto a Manuel Turizo, Mejor Fusión Musical Mexicana por “Corazón de Piedra” y Mejor Álbum de Música Mexicana por su debut “Next”. El impacto internacional de “En Privado” se refleja en su presencia en los rankings de 12 países, alcanzando el puesto 14 en México, el 107 en Colombia y el 131 en el chart global de Spotify. Además, la publicación especializada Billboard incluyó este tema entre las mejores canciones latinas de 2025.

Con más de 4.800 millones de reproducciones acumuladas en su carrera, Xavi se ha posicionado como una de las voces más influyentes de la nueva generación de la música mexicana. Nacido en Phoenix y criado entre Estados Unidos y Nogales, Sonora, el artista ha sabido fusionar los corridos tradicionales con influencias de R&B, pop y música urbana. Su proyección internacional se consolidó en 2024 con “La Diabla”, que lideró el Spotify Global 200 y se mantuvo como la canción latina solista número uno durante más tiempo en la historia de esa lista. Este éxito le permitió ingresar por primera vez a los rankings Billboard Hot 100 y Billboard Global 200, donde permaneció un mes en el Top 5. Ese mismo año, lanzó su álbum debut “Next” y fue reconocido como Nuevo Artista del Año en los Billboard Latin Music Awards.

En 2025, Xavi recibió su primer iHeartRadio Music Award como Mejor Nuevo Artista – Regional Mexicano, además de nominaciones a Artista del Año y Canción Regional Mexicana del Año. También fue galardonado con dos Premio Lo Nuestro, en las categorías de Fusión Mexicana del Año y Mejor Nuevo Artista – Música Mexicana. Su trayectoria incluye colaboraciones con figuras como Manuel Turizo (“En Privado”), Belinda (“Mírame Feliz”), Reik (“La Del Primer Puesto”) y Kapo (“Bien Pedos”). Recientemente, protagonizó una campaña con JD Sports y Adidas U.S., ampliando su presencia más allá del ámbito musical.

Por su parte, Grupo Frontera, originario del Valle del Río Grande en Texas y conformado por Adelaido Solís, Julián Peña Jr., Alberto Acosta, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú, ha destacado por su estilo que combina norteño y cumbia. El grupo ha colaborado con artistas de la talla de Carlos Santana, Peso Pluma, Shakira, Christian Nodal, Carin León, Fuerza Regida, Maluma, Netón Vega y, a nivel global, con Bad Bunny en el éxito “Un x100to”, que alcanzó el número uno en el Billboard Global 100 y en Spotify. Sus álbumes “El Comienzo” y “Jugando A Que No Pasa Nada” figuran entre los más reproducidos en México, y en 2024 obtuvieron su primer Latin GRAMMY® al Mejor Álbum Norteño. Al cierre de ese año, lanzaron el disco colaborativo “Mala Mía” junto a Fuerza Regida y, más recientemente, el EP “Y Lo Que Viene”, consolidando su posición como uno de los grupos más influyentes de la música mexicana actual.