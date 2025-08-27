Tiktoker dona un riñón a su novio y descubre que él se casará con otra: historia se vuelve viral en TikTok

La historia compartida en TikTok por Soy Adilu desató indignación y debate en redes sociales.

Una creadora de contenido conocida como Soy Adilu compartió en TikTok la historia de una seguidora que donó un riñón a su pareja por amor, solo para descubrir semanas después que él planeaba casarse con otra mujer. El caso rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre la confianza y los límites en las relaciones.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la usuaria @soyadiilu, conocida como Soy Adilu, reveló un testimonio que ha generado indignación en miles de internautas. Se trata de una joven que, tras donar un riñón a su novio enfermo de insuficiencia renal, fue abandonada por él un mes después de la cirugía.

“Le doné un riñón a mi novio y al mes de la cirugía me dijo que se iba a casar con alguien más. Y no, no es broma”, relató la creadora de contenido al reproducir el testimonio.

La mujer explicó que durante el proceso de selección para la donación se realizaron estudios médicos a varios familiares del joven. Finalmente, fue ella la única compatible para el trasplante, lo que la llevó a tomar la decisión pese a las advertencias de amigos y familiares.

“Mis amigos y mi familia me decían que lo pensara muy bien, ya que era una situación bastante delicada… pero ¿cómo no hacerlo si se suponía que él era el amor de mi vida? Obviamente yo acepté”, declaró.

Al principio, la cirugía fue un éxito y la pareja parecía tener una segunda oportunidad en su relación. Sin embargo, semanas más tarde, la donadora notó cambios en el comportamiento de su novio.

Un correo abierto en la computadora del joven le levantó sospechas. “El primer correo que vi era con una joyería… ingenuamente lo primero que pensé en mi cabeza fue: me va a pedir matrimonio”, recordó.

La donadora relató cómo su expareja admitió que prolongó la relación solo para asegurarse el trasplante.

La realidad fue distinta: poco después, un amigo en común le confesó que su novio ya estaba comprometido con otra mujer. Al revisar sus redes sociales, notó que había sido bloqueada.

La traición tomó tintes más dolorosos cuando descubrió que la futura esposa de su exnovio era una enfermera que ambos habían conocido en el hospital durante el proceso de trasplante.

“No podía dejarme porque necesitaba mi riñón”

El caso se tornó aún más impactante tras revelarse la confesión del joven. Según la narración, él admitió que no terminó la relación antes del trasplante porque, de hacerlo, ella no habría aceptado donarle el órgano.

“Le decía, descaradamente, que en ese momento de su vida, por recomendación de algunos de sus familiares, no me podía dejar… porque si ya no íbamos a ser novios, yo no estaría dispuesta a donarle mi riñón”, explicó la afectada.

Cuando lo confrontó, él no negó nada e incluso le ofreció dinero como “compensación”. “Me dijo que me podía pagar 20,000 pesos… pero que si era comprensiva y lo podía esperar hasta después de la luna de miel, me podía dar un poco más”, relató.

La joven rechazó la oferta y enfatizó que lo había hecho como un acto de amor, no como un intercambio económico. “Obviamente no iba a aceptar el dinero… yo lo había hecho como un acto de amor, y que la vida y el karma se encargarían de darle a él su merecido”, afirmó.

El caso se viralizó rápidamente en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con indignación y empatía hacia la mujer. Comentarios como “Le diste vida a alguien que no la merecía” y “Ese hombre no tiene perdón” inundaron la publicación.

La historia también generó un debate sobre los límites de los sacrificios en una relación, así como sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en momentos de crisis.

