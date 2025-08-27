“Se marca otro hito histórico para la eliminación de cárteles”: EEUU tras declaración de “El Mayo” Zambada

Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos ante una corte de Nueva York. (Anayeli Tapia/Ilustración interior hecha por Reuters)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) calificó como un “hito histórico” la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los líderes más longevos y poderosos del Cártel de Sinaloa, quien admitió ante una corte federal en Nueva York haber dirigido durante más de tres décadas una organización criminal que inundó a Estados Unidos con drogas como cocaína, heroína y fentanilo.

El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, aseguró que la confesión de Zambada representa un golpe sin precedentes contra el crimen organizado.

“Hoy se marca otro hito en los incansables esfuerzos del Departamento de Justicia por la eliminación total de los cárteles. Uno de los narcoterroristas más notorios de todos los tiempos, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fue condenado en un tribunal estadounidense tras confesar más de tres décadas de delitos al servicio del despiadado Cártel de Sinaloa, del que cofundó”, declaró.

De acuerdo con el DOJ, Zambada reconoció haber encabezado una red criminal que traficó más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de toneladas de metanfetaminas, heroína y fentanilo hacia territorio estadounidense. También admitió haber ordenado actos de extrema violencia, incluyendo homicidios y ataques armados, con el fin de proteger las operaciones de Sinaloa.

Tras su confesión, el capo de 76 años pasará el resto de su vida en prisión y deberá pagar 15 mil millones de dólares al gobierno estadounidense. REUTERS/Jane Rosenberg

Multimillonaria sanción económica

“Hoy, El Mayo admitió crímenes de una magnitud asombrosa (…) dejando un rastro de sufrimiento humano, incluyendo víctimas inocentes que se convirtieron en daños colaterales”, añadió Galeotti en su discurso.

El DOJ también destacó que este fallo se suma a una serie de operaciones contra líderes del narcotráfico en los últimos años. Bajo la administración actual, Estados Unidos ha logrado:

La captura o extradición de más de 50 líderes de alto rango de diversos cárteles.

Procesos contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), incluyendo condenas por apoyo material al terrorismo.

Investigaciones y acusaciones contra otras organizaciones criminales internacionales, como los llamados Cárteles Unidos.

Los funcionarios norteamericanos agradecieron el trabajo de las dependencias estadounidenses por el proceso que se llevó con "El Mayo", sin embargo, no dieron crédito a las autoridades mexicanas. REUTERS/Brendan McDermid

Reconocimiento al trabajo conjunto pero sin mérito a México

El fiscal adjunto subrayó la colaboración entre distintas instancias federales en este caso, incluyendo la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del DOJ, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y las fiscalías federales de Florida y Texas.

“Este resultado no habría sido posible sin los fiscales y agentes que construyeron el caso, pieza por pieza, hasta llevarlo a la conclusión”, señaló Galeotti, quien reconoció a los abogados Jayce Born y Kirk Handrich, así como a la asistente legal Angela Jiménez.

Aunque la declaración de culpabilidad de El Mayo es vista como un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, especialistas señalan que el Cártel de Sinaloa mantiene su estructura activa, con células que continúan operando en México y Estados Unidos, principalmente en el tráfico de fentanilo.