Puentes, vacaciones y días sin clases: lo que debes saber del nuevo ciclo escolar 2025-2026

La SEP hizo público el calendario escolar 2025-2026 con descansos y periodos vacacionales. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer el calendario oficial para el ciclo escolar 2025–2026, que será aplicable en todo el país para los niveles de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas.

Este nuevo ciclo contará con 185 días efectivos de clases, iniciando el lunes 1 de septiembre de 2025 y concluyendo el martes 15 de julio de 2026. Además de marcar el regreso a clases, el calendario destaca por ofrecer siete fines de semana largos y varios días festivos que darán a los estudiantes importantes descansos a lo largo del año escolar.

Uno de los aspectos más esperados del calendario son los “puentes” escolares, que en esta ocasión suman siete. El primero ocurrirá el lunes 17 de noviembre de 2025, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

En 2026, los estudiantes disfrutarán de más fines de semana largos: el lunes 2 de febrero, por el aniversario de la Constitución de 1917; el lunes 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez; y el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo.

El DOF publicó el calendario escolar 2025-2026

Los días restantes se deben a las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se celebran el último viernes de cada mes, y cuya finalidad es dar espacio al análisis pedagógico del personal docente, suspendiendo clases para los alumnos.

Además de los puentes, existen otros días de descanso obligatorio que no están ligados a fines de semana. Estos incluyen el martes 16 de septiembre de 2025, Día de la Independencia; el miércoles 25 de diciembre, por Navidad; y el jueves 1 de enero de 2026, Año Nuevo.

En el mes de mayo, habrá tres suspensiones adicionales: el ya mencionado 1 de mayo, el martes 5 de mayo, por la Batalla de Puebla; y el viernes 15 de mayo, Día del Maestro.

El calendario también contempla las ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar, que se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 26 de septiembre, 31 de octubre y 28 de noviembre de 2025; así como el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio de 2026. Estos días no hay clases para los alumnos, ya que el personal docente se reúne para evaluar avances y planificar estrategias pedagógicas.

Estudiantes de educación básica volverán a clases el próximo 1 de septiembre. Foto: (iStock)

En cuanto a los periodos vacacionales, el primero será el de invierno, que iniciará el lunes 22 de diciembre de 2025 y terminará el viernes 9 de enero de 2026, con regreso a clases el lunes 12 de enero.

El segundo será el de Semana Santa, que se desarrollará del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, retomando actividades el lunes 13 de abril.

Cabe señalar que este calendario ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el sistema de educación básica.

Con estas fechas, las familias pueden organizar mejor su calendario personal, vacaciones y actividades escolares, tomando en cuenta que el ciclo escolar arranca el 1 de septiembre y, apenas dos semanas después, ya se presenta el primer descanso oficial.