México

Puentes, vacaciones y días sin clases: lo que debes saber del nuevo ciclo escolar 2025-2026

El nuevo periodo escolar contará con 185 días efectivos de clases, así como dos espacios vacacionales

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La SEP hizo público el
La SEP hizo público el calendario escolar 2025-2026 con descansos y periodos vacacionales. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer el calendario oficial para el ciclo escolar 2025–2026, que será aplicable en todo el país para los niveles de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas.

Este nuevo ciclo contará con 185 días efectivos de clases, iniciando el lunes 1 de septiembre de 2025 y concluyendo el martes 15 de julio de 2026. Además de marcar el regreso a clases, el calendario destaca por ofrecer siete fines de semana largos y varios días festivos que darán a los estudiantes importantes descansos a lo largo del año escolar.

Uno de los aspectos más esperados del calendario son los “puentes” escolares, que en esta ocasión suman siete. El primero ocurrirá el lunes 17 de noviembre de 2025, en conmemoración de la Revolución Mexicana.

En 2026, los estudiantes disfrutarán de más fines de semana largos: el lunes 2 de febrero, por el aniversario de la Constitución de 1917; el lunes 16 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez; y el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo.

El DOF publicó el calendario
El DOF publicó el calendario escolar 2025-2026

Los días restantes se deben a las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se celebran el último viernes de cada mes, y cuya finalidad es dar espacio al análisis pedagógico del personal docente, suspendiendo clases para los alumnos.

Además de los puentes, existen otros días de descanso obligatorio que no están ligados a fines de semana. Estos incluyen el martes 16 de septiembre de 2025, Día de la Independencia; el miércoles 25 de diciembre, por Navidad; y el jueves 1 de enero de 2026, Año Nuevo.

En el mes de mayo, habrá tres suspensiones adicionales: el ya mencionado 1 de mayo, el martes 5 de mayo, por la Batalla de Puebla; y el viernes 15 de mayo, Día del Maestro.

El calendario también contempla las ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar, que se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 26 de septiembre, 31 de octubre y 28 de noviembre de 2025; así como el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio de 2026. Estos días no hay clases para los alumnos, ya que el personal docente se reúne para evaluar avances y planificar estrategias pedagógicas.

Estudiantes de educación básica volverán
Estudiantes de educación básica volverán a clases el próximo 1 de septiembre. Foto: (iStock)

En cuanto a los periodos vacacionales, el primero será el de invierno, que iniciará el lunes 22 de diciembre de 2025 y terminará el viernes 9 de enero de 2026, con regreso a clases el lunes 12 de enero.

El segundo será el de Semana Santa, que se desarrollará del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, retomando actividades el lunes 13 de abril.

Cabe señalar que este calendario ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el sistema de educación básica.

Con estas fechas, las familias pueden organizar mejor su calendario personal, vacaciones y actividades escolares, tomando en cuenta que el ciclo escolar arranca el 1 de septiembre y, apenas dos semanas después, ya se presenta el primer descanso oficial.

Temas Relacionados

PuentesVacacionesDescansosCalendario escolarCiclo escolar 2025-2026Regreso a clasesmexico-noticias

Más Noticias

Facundo se quiebra en La Casa de los Famosos México y habla del impacto mental del aislamiento: “Está duro el juego”

El comediante aseguró que la competencia es más difícil de lo que pensó antes de ingresar al reality

Facundo se quiebra en La

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

La víctima, identificada como María de Jesús, fue atacada a tiros en El Tamarindo, Culiacán, frente a un jardín de niños

Asesinan en Sinaloa a hermana

INER y AstraZeneca buscan impulsar detección de cáncer de pulmón con IA

Con este avance se plantea contrarrestar la principal causa de muerte por tumores malignos a nivel mundial desde el sistema de salud

INER y AstraZeneca buscan impulsar

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Recientemente Christian Nodal confirmó en una entrevista que Ángela habría salido con el jugador de americano antes de que ellos se convirtieran en pareja

Así fue como Ángela Aguilar

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan en Sinaloa a hermana

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

ENTRETENIMIENTO

Facundo se quiebra en La

Facundo se quiebra en La Casa de los Famosos México y habla del impacto mental del aislamiento: “Está duro el juego”

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta