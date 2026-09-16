De Jesús María Tarriba a Hugo Aguilar: quiénes acompañaron a Sheinbaum en su segundo Grito de Independencia

Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y representantes de los poderes Legislativo y Judicial asistieron a la ceremonia en Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

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Este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó su segundo Grito de Independencia desde el balcón central de Palacio Nacional, acompañada de integrantes del Gabinete Legal y Ampliado que asistieron como invitados a la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La mandataria estuvo junto a su esposo, Jesús María Tarriba, durante el protocolo cívico frente a la Plaza de la Constitución.

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La lista de invitados incluyó a titulares de las principales secretarías del gobierno federal, a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en una ceremonia que reunió a buena parte de la estructura política del país frente al Zócalo capitalino.

Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia

Invitados especiales de Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia. (@RaulBCCue)

En los balcones de Palacio Nacional estuvieron presentes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el ministro Hugo Aguilar, en representación del Poder Judicial de la Federación.

También asistieron los presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, Higinio Martínez y su contraparte en San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

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Entre los funcionarios federales que acompañaron a Sheinbaum figuró la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. También asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el general Ricardo Trevilla y Raymundo Morales, respectivamente.

Completaron la lista de invitados el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2026.- Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal y Arturo Ávila, diputado de Morena, desde el balcón de Palacio Nacional dio el Grito de Independencia en el marco del 216 Aniversario ante miles de personas que se dieron cita en la plancha del zócalo capitalino. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, asistió junto al diputado federal de Morena Arturo Ávila, a quienes se les vio tomados de las manos.

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Cómo fue el protocolo previo a la salida de Sheinbaum al balcón

Antes de la ceremonia, la presidenta montó guardia de honor frente al retrato de Margarita Maza en uno de los salones de Palacio Nacional, como parte del protocolo que cada jefe de Estado realiza previo al Grito de Independencia.

Después recibió la bandera nacional de manos de la escolta de cadetes mujeres de la Heroica Escuela Militar y salió al balcón central para pronunciar la arenga frente a la multitud reunida en el Zócalo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, gesticula junto a su esposo, Jesús María Tarriba, durante la ceremonia del "Grito de Independencia" que conmemora la independencia de México de España, en el Zócalo de la Ciudad de México, México, el 15 de septiembre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Sheinbaum lució un vestido largo con flores bordadas en el talle y falda negra, mientras su esposo vistió un traje oscuro con camisa blanca y corbata roja. Desde el balcón, la mandataria pronunció 21 vivas, una menos que en su primera ceremonia de 2025, con la incorporación de los nombres de Guadalupe Victoria y Antonia Nava entre las figuras históricas mencionadas.

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¡Mexicanas y mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Al concluir la arenga y el Himno Nacional Mexicano, Sheinbaum y los funcionarios presentes observaron desde el balcón el espectáculo de fuegos artificiales que se desplegó sobre el Zócalo capitalino, en el cierre del protocolo cívico correspondiente al 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

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