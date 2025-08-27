México

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este marte 26 de agosto

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

05:05 hsHoy

¿Cómo será la noche de cine en La Casa de los Famosos?

La noche de cine de este martes 26 de agosto en La Casa de los Famosos México 2025 genera gran expectativa. Como cada semana, los habitantes se preparan para ver dos películas que podrían cambiar el rumbo del juego.

Esta vez, los títulos Juego Sucio y Un Futuro Incierto prometen revelar momentos clave, provocar tensiones y tal vez evidenciar nuevas alianzas tras el reciente cambio de cuartos.

La función no solo entretiene: se ha convertido en una herramienta estratégica para muchos, quienes analizan cada detalle rumbo a las nominaciones. ¿Qué verdades saldrán a la luz esta noche?

04:58 hsHoy

Arranca una nueva noche en La Casa de los Famosos México

La noche de este martes 27 de agosto promete grandes emociones en La Casa de los Famosos México, con una nueva función de cine y la tensión aún latente tras el inesperado cambio de cuartos protagonizado por Elaine Haro. Luego de usar la “Moneda del destino” y cambiarse del cuarto Día al cuarto Noche en intercambio con Guana, la convivencia ha tomado un giro estratégico.

Se espera que la dinámica continúe generando alianzas, tensiones y posibles confrontaciones, especialmente con Elaine ahora integrada a un grupo que parece tener más apoyo del público. La función de cine podría traer nuevas sorpresas.

