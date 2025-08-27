México

Facundo se quiebra en La Casa de los Famosos México y habla del impacto mental del aislamiento: “Está duro el juego”

El comediante aseguró que la competencia es más difícil de lo que pensó antes de ingresar al reality

Por Cinthia Salvador

Guardar
El comediante aseguró que la
El comediante aseguró que la competencia es más difícil de lo que pensó antes de ingresar al reality. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la quinta semana de la tercera temporada La Casa de los Famosos México, el ambiente dentro del popular reality comenzó a evidenciar el impacto emocional que el aislamiento genera en los participantes.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales lo protagonizó Facundo, quien mostró un quiebre emocional al recordar a su familia y su pareja. El incidente sucedió mientras el conductor estaba solo en el patio de la casa y comenzó a hablar con las cámaras.

El comendiante famoso en la televisión mexicana por su faceta irreverente y su actitud reservada en el reality, fue captado en el área del jardín. En esa ocasión, se acostó en uno de los puffs alejados de sus compañeros, se cubrió el rostro y comenzó a llorar sin parar.

EL comediante reflexionó acerca de
EL comediante reflexionó acerca de la comeptencia intensa dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Todo habría comenzado mientras dirigía palabras de cariño hacia su novia, Delia García, y manifestaba el peso que conlleva el aislamiento. “Te extraño y te amo mucho, mi amor. Sí está medio difícil estar aquí, sí está raro estar aquí, sí está rudo. Está bien rudo”, fueron algunas de las palabras lanzadas por el comediante.

El conductor, aunque ha manifestado disfrutar varios aspectos de la convivencia en la casa, considera que la duración del encierro comienza a afectar la salud emocional de los participantes. “Ya es mucho tiempo aquí, y eso podría sacar un lado que no conocía de mí”, expresó el integrante del Cuarto Día, señalando que la intensidad del formato pone a prueba tanto la tolerancia como la estabilidad interna de cada concursante.

“Nos la pasamos bien pero ya estuvo, es mucho tiempo. De esto se trata el juego de aguantar el encierro (...) Extraño mucho a mi familia (...) No quiero que me vea Mariana llorando porque me va a preguntar por qué lloro y no le quiero contar”, expresó.

Facundo confesó que extraña mucho
Facundo confesó que extraña mucho a su familia. (Captura de pantalla YouTube)

Caber destacar que la dinámica de La Casa de los Famosos México ha tenido repercusiones no solo en la relación entre los habitantes, sino también en la percepción individual del encierro.

“Estando aquí adentro no tienes ni un momento para estar solo, lo digo pro las cámaras siempre estás en un constante ‘estoy en vivo, al aire’. No te puedes ni sacar los mocos (...) Está muy intenso. De repente me empieza a caer mal gente que no me caía mal y que no hizo nada distinto. Evidentemente soy yo, estoy chocando con alguien... y luego se me pasa. Es como estar un mes con tu mejor amigo, no puedes“.

El episodio protagonizado por Facundo Gómez refleja cómo la resolución personal y la resistencia emocional de los participantes son puestas a prueba por las normas y el calendario del reality.

Temas Relacionados

FacundoLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Wendy Guevara marca sus diferencias con Ninel Conde: “platicamos de ganadora a exparticipante”

La integrante de Las Perdidas aclaró un supuesto rumor en el que señalaban un presunto desplante de la producción de La Casa de los Famosos México contra Ninel Conde

Wendy Guevara marca sus diferencias

“Eternamente Xava Drago”: fecha y detalles del tributo de Coda

El homenaje se celebrará en el Salón La Maraka en la Ciudad de México

“Eternamente Xava Drago”: fecha y

FGR investiga a exfuncionarios de Profeco por aliarse con tres cárteles y operar red de extorsión contra gasolineras

Se investiga a Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, por presuntamente integrar una red con alianzas del CJNG, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos

FGR investiga a exfuncionarios de

Puentes, vacaciones y días sin clases: lo que debes saber del nuevo ciclo escolar 2025-2026

El nuevo periodo escolar contará con 185 días efectivos de clases, así como dos espacios vacacionales

Puentes, vacaciones y días sin

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

La víctima, identificada como María de Jesús, fue atacada a tiros en El Tamarindo, Culiacán, frente a un jardín de niños

Asesinan en Sinaloa a hermana
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga a exfuncionarios de

FGR investiga a exfuncionarios de Profeco por aliarse con tres cárteles y operar red de extorsión contra gasolineras

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Ángela Aguilar

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta