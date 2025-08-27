Facundo se quiebra en La Casa de los Famosos México y habla del impacto mental del aislamiento: “Está duro el juego”

El comediante aseguró que la competencia es más difícil de lo que pensó antes de ingresar al reality. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la quinta semana de la tercera temporada La Casa de los Famosos México, el ambiente dentro del popular reality comenzó a evidenciar el impacto emocional que el aislamiento genera en los participantes.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales lo protagonizó Facundo, quien mostró un quiebre emocional al recordar a su familia y su pareja. El incidente sucedió mientras el conductor estaba solo en el patio de la casa y comenzó a hablar con las cámaras.

El comendiante famoso en la televisión mexicana por su faceta irreverente y su actitud reservada en el reality, fue captado en el área del jardín. En esa ocasión, se acostó en uno de los puffs alejados de sus compañeros, se cubrió el rostro y comenzó a llorar sin parar.

EL comediante reflexionó acerca de la comeptencia intensa dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Todo habría comenzado mientras dirigía palabras de cariño hacia su novia, Delia García, y manifestaba el peso que conlleva el aislamiento. “Te extraño y te amo mucho, mi amor. Sí está medio difícil estar aquí, sí está raro estar aquí, sí está rudo. Está bien rudo”, fueron algunas de las palabras lanzadas por el comediante.

El conductor, aunque ha manifestado disfrutar varios aspectos de la convivencia en la casa, considera que la duración del encierro comienza a afectar la salud emocional de los participantes. “Ya es mucho tiempo aquí, y eso podría sacar un lado que no conocía de mí”, expresó el integrante del Cuarto Día, señalando que la intensidad del formato pone a prueba tanto la tolerancia como la estabilidad interna de cada concursante.

“Nos la pasamos bien pero ya estuvo, es mucho tiempo. De esto se trata el juego de aguantar el encierro (...) Extraño mucho a mi familia (...) No quiero que me vea Mariana llorando porque me va a preguntar por qué lloro y no le quiero contar”, expresó.

Facundo confesó que extraña mucho a su familia. (Captura de pantalla YouTube)

Caber destacar que la dinámica de La Casa de los Famosos México ha tenido repercusiones no solo en la relación entre los habitantes, sino también en la percepción individual del encierro.

“Estando aquí adentro no tienes ni un momento para estar solo, lo digo pro las cámaras siempre estás en un constante ‘estoy en vivo, al aire’. No te puedes ni sacar los mocos (...) Está muy intenso. De repente me empieza a caer mal gente que no me caía mal y que no hizo nada distinto. Evidentemente soy yo, estoy chocando con alguien... y luego se me pasa. Es como estar un mes con tu mejor amigo, no puedes“.

El episodio protagonizado por Facundo Gómez refleja cómo la resolución personal y la resistencia emocional de los participantes son puestas a prueba por las normas y el calendario del reality.