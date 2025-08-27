INER y AstraZeneca buscan impulsar detección de cáncer de pulmón con IA

Ambas instituciones buscan mejorar la atención a casos de cáncer de pulmón. Foto: (iStock)

La introducción de inteligencia artificial en el diagnóstico por imagen marca un nuevo capítulo en la lucha contra el cáncer de pulmón en México. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas” y AstraZeneca han formalizado un acuerdo para incorporar un software avanzado que permitirá identificar esta enfermedad en fases iniciales, una medida que responde a la urgencia de enfrentar la principal causa de mortalidad por tumores malignos a nivel global.

El convenio, firmado por Carmen Margarita Hernández Cárdenas, directora general del INER, y Julio Alberto Ordaz López, presidente y director general de AstraZeneca México, fue presentado como un avance relevante en la innovación médica nacional.

Durante la ceremonia, se subrayó que la colaboración entre una institución pública de alta especialidad y una compañía farmacéutica internacional busca generar soluciones más seguras, eficientes y de mayor alcance para los pacientes, no solo en el ámbito oncológico, sino también en el diagnóstico integral de enfermedades respiratorias.

En este sentido, la directora general del INER resaltó que la alianza permitirá que los beneficios de la tecnología trasciendan el cáncer de pulmón, ya que el análisis de imágenes médicas puede revelar otras patologías que requieren atención inmediata.

Estas nuevas tecnologías permitirán mejorar la atención en la detección y tratamiento del cáncer de pulmón. Foto: (iStock)

En sus palabras, “al analizar una imagen, los hallazgos pueden ir más allá del cáncer, pueden revelar otras patologías que también requieren atención oportuna. Por ello, la implementación de esta tecnología no solo beneficiará a las áreas oncológicas, sino a todas las áreas clínicas del instituto”.

El proyecto contempla la integración del software Qure AI, una herramienta validada internacionalmente que asistirá a los médicos en la interpretación de radiografías y tomografías. Según explicó Jorge Arturo Alatorre Alexander, jefe del Servicio de Oncología del INER, esta tecnología facilitará la detección temprana de nódulos pulmonares y otras alteraciones asociadas a enfermedades como el cáncer de pulmón y la tuberculosis.

El especialista enfatizó que “el cáncer de pulmón suele detectarse en etapas avanzadas, cuando los síntomas ya son evidentes, y en ese punto, aunque se puede controlar, ya no es curable. Si logramos identificarlo en etapas tempranas, sí podemos curarlo. Esta herramienta se suma al trabajo médico para lograrlo”.

El convenio se desarrollará en tres fases. La primera consiste en la implementación del software, que analizará aproximadamente 24 mil radiografías de tórax y 20 mil tomografías que el instituto realiza cada año.

Este nuevo sistema se implementará desde varias fases para garantizar su correcta aplicación. Foto: (Secretaría de Salud)

En la segunda etapa, se buscará establecer un modelo de colaboración con médicos generales y unidades de primer nivel, comenzando por la delegación Tlalpan.

Este modelo permitirá crear un sistema de alerta y referencia ágil desde los centros de salud hacia el INER, lo que garantizará una atención más rápida y eficaz a pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, incluso si su evaluación inicial no estuvo relacionada con esta enfermedad.

La tercera fase contempla el uso del sistema como herramienta educativa. Los residentes en formación en el INER aprenderán a integrar la Inteligencia Artificial en su práctica clínica, lo que contribuirá a formar una nueva generación de médicos capaces de combinar el conocimiento clínico con tecnologías emergentes.

Julio Alberto Ordaz López subrayó la importancia de la detección oportuna en la lucha contra el cáncer de pulmón y consideró que la incorporación de esta tecnología representa “una valiosa oportunidad para mejorar significativamente ese panorama”.