México

INER y AstraZeneca buscan impulsar detección de cáncer de pulmón con IA

Con este avance se plantea contrarrestar la principal causa de muerte por tumores malignos a nivel mundial desde el sistema de salud

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Ambas instituciones buscan mejorar la
Ambas instituciones buscan mejorar la atención a casos de cáncer de pulmón. Foto: (iStock)

La introducción de inteligencia artificial en el diagnóstico por imagen marca un nuevo capítulo en la lucha contra el cáncer de pulmón en México. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas” y AstraZeneca han formalizado un acuerdo para incorporar un software avanzado que permitirá identificar esta enfermedad en fases iniciales, una medida que responde a la urgencia de enfrentar la principal causa de mortalidad por tumores malignos a nivel global.

El convenio, firmado por Carmen Margarita Hernández Cárdenas, directora general del INER, y Julio Alberto Ordaz López, presidente y director general de AstraZeneca México, fue presentado como un avance relevante en la innovación médica nacional.

Durante la ceremonia, se subrayó que la colaboración entre una institución pública de alta especialidad y una compañía farmacéutica internacional busca generar soluciones más seguras, eficientes y de mayor alcance para los pacientes, no solo en el ámbito oncológico, sino también en el diagnóstico integral de enfermedades respiratorias.

En este sentido, la directora general del INER resaltó que la alianza permitirá que los beneficios de la tecnología trasciendan el cáncer de pulmón, ya que el análisis de imágenes médicas puede revelar otras patologías que requieren atención inmediata.

Estas nuevas tecnologías permitirán mejorar
Estas nuevas tecnologías permitirán mejorar la atención en la detección y tratamiento del cáncer de pulmón. Foto: (iStock)

En sus palabras, “al analizar una imagen, los hallazgos pueden ir más allá del cáncer, pueden revelar otras patologías que también requieren atención oportuna. Por ello, la implementación de esta tecnología no solo beneficiará a las áreas oncológicas, sino a todas las áreas clínicas del instituto”.

El proyecto contempla la integración del software Qure AI, una herramienta validada internacionalmente que asistirá a los médicos en la interpretación de radiografías y tomografías. Según explicó Jorge Arturo Alatorre Alexander, jefe del Servicio de Oncología del INER, esta tecnología facilitará la detección temprana de nódulos pulmonares y otras alteraciones asociadas a enfermedades como el cáncer de pulmón y la tuberculosis.

El especialista enfatizó que “el cáncer de pulmón suele detectarse en etapas avanzadas, cuando los síntomas ya son evidentes, y en ese punto, aunque se puede controlar, ya no es curable. Si logramos identificarlo en etapas tempranas, sí podemos curarlo. Esta herramienta se suma al trabajo médico para lograrlo”.

El convenio se desarrollará en tres fases. La primera consiste en la implementación del software, que analizará aproximadamente 24 mil radiografías de tórax y 20 mil tomografías que el instituto realiza cada año.

Este nuevo sistema se implementará
Este nuevo sistema se implementará desde varias fases para garantizar su correcta aplicación. Foto: (Secretaría de Salud)

En la segunda etapa, se buscará establecer un modelo de colaboración con médicos generales y unidades de primer nivel, comenzando por la delegación Tlalpan.

Este modelo permitirá crear un sistema de alerta y referencia ágil desde los centros de salud hacia el INER, lo que garantizará una atención más rápida y eficaz a pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, incluso si su evaluación inicial no estuvo relacionada con esta enfermedad.

La tercera fase contempla el uso del sistema como herramienta educativa. Los residentes en formación en el INER aprenderán a integrar la Inteligencia Artificial en su práctica clínica, lo que contribuirá a formar una nueva generación de médicos capaces de combinar el conocimiento clínico con tecnologías emergentes.

Julio Alberto Ordaz López subrayó la importancia de la detección oportuna en la lucha contra el cáncer de pulmón y consideró que la incorporación de esta tecnología representa “una valiosa oportunidad para mejorar significativamente ese panorama”.

Temas Relacionados

Cáncer de pulmónAstraZenecaCáncerOncologíaSaludINERmexico-noticias

Más Noticias

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Recientemente Christian Nodal confirmó en una entrevista que Ángela habría salido con el jugador de americano antes de que ellos se convirtieran en pareja

Así fue como Ángela Aguilar

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

Internet CFE: Cómo contratar paquetes de datos por menos de 100 pesos al mes

La comisión informó que dichas facilidades están a disposición del público con la intención de combatir la brecha digital en México

Internet CFE: Cómo contratar paquetes

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

La vivienda de la madre de Arley Pérez en Culiacán fue atacada a tiros y con una bomba molotov la noche del lunes

Atacan vivienda de Arley Pérez

Alerta en CDMX: Detectan nueva modalidad de ciberataque en estaciones USB públicas

La Policía Cibernética emitió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de robo de datos

Alerta en CDMX: Detectan nueva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan vivienda de Arley Pérez

Atacan vivienda de Arley Pérez en Culiacán: el cantante descarta que facciones del Cártel de Sinaloa estén detrás

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según experto en seguridad

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Ángela Aguilar

Así fue como Ángela Aguilar reveló que vivió una “relación tormentosa” con su exnovio Josh Ball

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta