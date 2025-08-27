Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira vivió una noche memorable durante su segunda etapa en la Ciudad de México, donde la cantautora se dispone a romper su marca para completar 13 conciertos.
“Y ahora la sorpresa de la noche, una mexicana hermosa”, dijo Shakira al presentar a Danna Paola en su gran regreso a la Ciudad de México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour.
La estrella colombiana dio paso a la intérprete para cantar y bailar juntas el tema “Soltera” ante al grito eufórico de 60 mil asistentes al Estadio GNP Seguros.
Información en desarrollo...
