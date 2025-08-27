México

Danna Paola brilla junto a Shakira en el regreso de la colombiana a CDMX

Ante más de 60 mil asistentes, la cantante colombiana inició la segunda vuelta en México de su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Por Armando Guadarrama

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2025. La
CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2025. La artista colombiana Shakira volvió a la Ciudad de México con su espectáculo “Las mujeres ya no lloran World Tour”, sumando un par de fechas en el Estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira vivió una noche memorable durante su segunda etapa en la Ciudad de México, donde la cantautora se dispone a romper su marca para completar 13 conciertos.

“Y ahora la sorpresa de la noche, una mexicana hermosa”, dijo Shakira al presentar a Danna Paola en su gran regreso a la Ciudad de México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Word Tour.

La estrella colombiana dio paso a la intérprete para cantar y bailar juntas el tema “Soltera” ante al grito eufórico de 60 mil asistentes al Estadio GNP Seguros.

En este “Volumen 2” de
En este “Volumen 2” de la gira de Shakira en tierras chilangas, la cantautora se dispone a romper su marca para completar 13 conciertos. (Foto: Armando Guadarrama / Infobae)

Información en desarrollo...

