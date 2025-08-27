Correos de México suspende temporalmente envíos postales a Estados Unidos por aranceles de Trump

Correos de México. Créditos: Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México informaron la suspensión temporal en el envío de paquetes y correspondencia hacia Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025.

Esta acción responde a cambios regulatorios en la política aduanera estadounidense, medida que afecta envíos desde todas las naciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión surge luego de que el gobierno estadounidense, mediante la Orden Ejecutiva 14324, eliminó la exención de impuestos para paquetes con valor inferior a 800 dólares —conocida como “de minimis”—.

Información en proceso...