Los increíbles beneficios de añadir vinagre de manzana a tu acondicionador

Este secreto de belleza puede ayudarte a tener un cabello brillante y manejable

Por Abigail Gómez

El vinagre de manzana tiene
El vinagre de manzana tiene muchos beneficios para la salud del cabello.

Añadir vinagre de manzana al acondicionador del cabello es una práctica utilizada en el cuidado capilar por posibles beneficios atribuibles a las propiedades del vinagre.

Y es que este ingrediente ha sido valorado por sus beneficios para la salud del cabello desde tiempos remotos, un secreto bien guardado por generaciones.

Es por eso que aquí te contamos cómo puedes usarlo para tener el cabello brillante y sedoso que siempre haz querido y por un costo realmente bajo en comparación con otros tratamientos costosos.

Por si no lo sabias, entre los beneficios de colocar vinagre de manzana en tu acondicionador se encuentran los siguientes:

  • Regulación del pH del cuero cabelludo: El vinagre de manzana tiene un pH ácido que puede ayudar a equilibrar el pH natural del cuero cabelludo y el cabello, cerrando la cutícula y aportando brillo.
  • Reducción de la caspa y picazón: Sus propiedades antimicrobianas pueden contribuir a disminuir la presencia de levaduras y bacterias asociadas con la caspa leve y la irritación.
  • Desenredado y suavidad: El uso moderado puede facilitar el desenredado del cabello y aportar una sensación de suavidad al tacto.
  • Eliminación de residuos: Ayuda a remover residuos de productos y minerales que se acumulan en el cabello, devolviendo ligereza y vitalidad.
Pocas personas saben de sus
Pocas personas saben de sus beneficios para el cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo agregar y combinar vinagre de manzana en tu acondicionador para obtener sus beneficios

Para agregar y combinar vinagre de manzana en tu acondicionador y aprovechar sus beneficios, puedes seguir estos pasos sencillos:

  1. Preparar la mezcla: Añade una cucharadita de vinagre de manzana por cada cantidad de acondicionador que utilices normalmente en una aplicación. Mezcla bien antes de aplicar. Si prefieres, puedes preparar una pequeña cantidad aparte para una sola aplicación en un recipiente limpio.
  2. Aplicación: Después de lavar tu cabello con shampoo, aplica el acondicionador mezclado con vinagre de manzana de medios a puntas. Distribuye de manera uniforme.
  3. Tiempo de reposo: Deja actuar la mezcla durante 2 a 3 minutos para permitir que el vinagre regule el pH y elimine residuos.
  4. Enjuague: Enjuaga cuidadosamente con agua tibia o fría para retirar toda la mezcla y evitar que quede olor.
  5. Frecuencia: Utiliza esta mezcla una vez a la semana o cada dos semanas, dependiendo de las necesidades de tu cabello.
Su uso te ayudará a
Su uso te ayudará a tener el cabello que siempre soñaste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales:

  • Utiliza vinagre de manzana orgánico y sin filtrar para mejores resultados.
  • Haz una prueba en una pequeña sección antes del primer uso para descartar irritaciones.
  • No apliques la mezcla en el cuero cabelludo si tienes piel sensible o lesiones.

Estos pasos ayudan a obtener los beneficios del vinagre de manzana en el acondicionador, mejorando el brillo, la suavidad y la limpieza del cabello.

