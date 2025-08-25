La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 25 de agosto: fuerte pelea entre Alexis Ayala y Facundo desata la ‘guerra’

La gala del pasado domingo 24 de agosto, marcada por un cambio en la dinámica de expulsión, mantuvo en vilo tanto a los participantes como a la audiencia.

El regreso de Guana al interior de La Casa de los Famosos México 3 desató una oleada de aplausos y lágrimas en el cuarto Noche, mientras que la atmósfera en el cuarto Día se tornó sombría tras la salida de Priscila Valverde , quien se convirtió en la cuarta eliminada de la competencia.

El regreso de El Guana y la eliminación de Priscila Valverde

La eliminación de Priscila Valverde en La Casa de los Famosos México 3 dejó uno de los momentos más llamativos de la temporada. Tras su salida, sus compañeros realizaron una despedida poco común que mezcló bromas, cantos y mensajes de cariño.

La noche del pasado domingo 24 de agosto, La Casa de los Famosos México quedó marcada por un intercambio lleno de rimas, verdades y albures. Durante la dinámica de posicionamiento, Facundo optó por romper la tensión habitual con un rap improvisado dirigido a El Guana , desatando risas tanto entre los participantes como en la audiencia.

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México , la tensión de la gala de eliminación tuvo un respiro inesperado: los habitantes presentaron una canción creada por ellos mismos, un rap que retrata con humor la convivencia dentro del reality .

La convivencia en La Casa de los Famosos México 3 se volvió tensa luego de que Facundo estalló contra Aarón Mercury por la falta de limpieza dentro de la suite del líder, cuarto que ambos compartieron después de ganar el reto semanal.

Tras el liderazgo de Facundo y Aarón Mercury, la casa más famosa e México está en busca de su nuevo líder semanal.

Arrancará la prueba del líder en su quinta semana

