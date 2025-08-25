México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 25 de agosto: fuerte pelea entre Alexis Ayala y Facundo desata la ‘guerra’

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

19:22 hsHoy

Arrancará la prueba del líder en su quinta semana

Tras el liderazgo de Facundo y Aarón Mercury, la casa más famosa e México está en busca de su nuevo líder semanal.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)
17:21 hsHoy

Facundo explota contra Aarón Mercury por dejar sucia la suite en La Casa de los Famosos México 3: así inició la pelea

Los dos participantes compartieron durante una semana la suite del líder

Por Armando Pereda

El programa está en su
El programa está en su quinta semana de transmisiones - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La convivencia en La Casa de los Famosos México 3 se volvió tensa luego de que Facundo estalló contra Aarón Mercury por la falta de limpieza dentro de la suite del líder, cuarto que ambos compartieron después de ganar el reto semanal.

Leer la nota completa
16:31 hsHoy

Así suena la canción hecha por los participantes de La Casa de los Famosos México 3 antes de la eliminación de Priscila Valverde

Escucha cómo quedó esta pieza musical hecha dentro del encierro

Por Armando Pereda

Los participantes crearon una canción
Los participantes crearon una canción dentro de la casa - Foto: lacasafamososmx

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, la tensión de la gala de eliminación tuvo un respiro inesperado: los habitantes presentaron una canción creada por ellos mismos, un rap que retrata con humor la convivencia dentro del reality.

Leer la nota completa
15:29 hsHoy

El Guana destroza a Facundo en posicionamiento viral de rimas, verdades y albures: “Ven y agárrame todo esto”

Aunque el irreverente famoso intentó ‘acabar’ con el integrante de ‘Me Caigo de Risa’, el momento se tornó a favor del comediante

Por Marco Ruiz

El Guana destroza a Facundo
El Guana destroza a Facundo en posicionamiento viral de rimas, verdades y albures Crédito: Televisa

La noche del pasado domingo 24 de agosto, La Casa de los Famosos México quedó marcada por un intercambio lleno de rimas, verdades y albures. Durante la dinámica de posicionamiento, Facundo optó por romper la tensión habitual con un rap improvisado dirigido a El Guana, desatando risas tanto entre los participantes como en la audiencia.

Leer la nota completa
15:14 hsHoy

Las “cenizas” de Priscila Valverde son entregadas por Facundo, Abelito y resto de La Casa de los Famosos México 3

La modelo y reina de belleza fue la cuarta eliminada de este programa de Televisa

Por Armando Pereda

La modelo fue la cuarta
La modelo fue la cuarta eliminada del reality - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

La eliminación de Priscila Valverde en La Casa de los Famosos México 3 dejó uno de los momentos más llamativos de la temporada. Tras su salida, sus compañeros realizaron una despedida poco común que mezcló bromas, cantos y mensajes de cariño.

Leer la nota completa
13:34 hsHoy

El regreso de El Guana y la eliminación de Priscila Valverde

El regreso de Guana al interior de La Casa de los Famosos México 3 desató una oleada de aplausos y lágrimas en el cuarto Noche, mientras que la atmósfera en el cuarto Día se tornó sombría tras la salida de Priscila Valverde, quien se convirtió en la cuarta eliminada de la competencia.

La gala del pasado domingo 24 de agosto, marcada por un cambio en la dinámica de expulsión, mantuvo en vilo tanto a los participantes como a la audiencia.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoAlexis AyalaFacundoTelevisaViXEn Vivo24/7mexico-entretenimientoPriscila Valverde

