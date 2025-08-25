México

Este fue el documento que Agustín de Iturbide firmó para consumar la Independencia de México

El general novohispano concluyó un proceso que inició Miguel Hidalgo once años antes

Por Joshua Espinosa

Guardar
Juan de O´Donojú, entonces la
Juan de O´Donojú, entonces la principal autoridad virreinal nombrada por Fernando VII, firmó los Tratados de Córdoba junto al representante del Ejército Trigarante, Agustín de Iturbide. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México

En el calendario histórico de México, el 24 de agosto de 1821 brilla con fuerza por ser la fecha en que se firmaron los Tratados de Córdoba, un acuerdo que selló, de manera formal y práctica, la independencia del país después de más de una década de guerra.

Este documento surgió en un momento crucial, cuando la lucha insurgente y el control militar ejercido por el Ejército Trigarante habían reducido al mínimo la autoridad colonial, mientras los distintos sectores sociales y políticos coincidían en la necesidad de separar a México de la monarquía española. La firma en la villa de Córdoba, Veracruz, marcó el desenlace de un largo proceso y sentó las bases para el nuevo país independiente, según información del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

El ambiente de 1821 se encontraba transformado. La mayor parte del territorio novohispano apoyaba la independencia y solo restaban bajo dominio español puntos clave como Veracruz y Acapulco, con una capital sitiada y la moral realista debilitada.

Los Tratados de Córdoba fueron
Los Tratados de Córdoba fueron firmados el 24 de agosto de 1821, ahí se establecía la independencia del nuevo imperio respecto a España. Crédito: Wikimedia Commons

Por un lado estaba Juan de O’Donojú, nombrado como capitán general y jefe político (en ese momento el título de virrey ya no existía) por Fernando VII, ese acto representó un último esfuerzo para mantener la autoridad imperial. Sin embargo, optó por el diálogo y la negociación.

Del otro lado estaba Agustín de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante, quien había promulgado en febrero de ese mismo año el Plan de Iguala, documento base que buscaba unir a los distintos grupos a favor de la emancipación bajo tres garantías: religión, unión e independencia.

Encontraron así el punto de encuentro el 24 de agosto en Córdoba. De la discusión surgieron diecisiete artículos, en los que sobresalen principios clave. El primero de ellos menciona: “Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano”.

Agustín de Iturbide era entonces
Agustín de Iturbide era entonces el líder el Ejército Trigarante, el cual tenía control de casi toda la Nueva España. (Wikimedia Commons)

Respecto a la forma de gobierno, el artículo segundo dictaminó que “el gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado”. El trono, en principio, recaería en Fernando VII, pero si este declinaba la oferta, se invitaría a otros miembros de la dinastía borbónica; de no haber aceptación, la decisión quedaría en las manos del nuevo congreso mexicano.

La estructura gubernamental provisional también se detalló: se conformaría una Junta Provisional Gubernativa, con participación de los personajes más notables de la nueva nación, incluidas figuras tanto peninsulares como criollas. Dicha junta asumiría funciones ejecutivas y legislativas, nombrando además una regencia para gobernar hasta definir quién ocuparía el trono.

Los firmantes de este acuerdo histórico fueron, en representación de México, Agustín de Iturbide, y por España, Juan de O’Donojú. Ambos sellaron el pacto que, según destaca el INEHRM, consolidó el paso definitivo hacia la independencia y aportó un modelo de transición que, aunque no fue revolucionario en todos sus aspectos, permitió sentar las bases para el nacimiento de la nación soberana.

Temas Relacionados

Agustín de IturbideIndependencia de MéxicoEjército TrigaranteInsurgentesHistoria de MéxicoNueva Españamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto: activan marcha lenta en Líneas 8, 12, A y B por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: termina la prueba del líder y ya hay finalistas para la competencia final

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes de prueba de líder

La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: cuándo inicia el registro para nuevo ingreso de secundaria

Este programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales en las respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: cuándo

“Nunca hablé de división en Morena”, afirma Noroña tras opinión de Sheinbaum sobre el partido

Esta mañana, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las palabras de Fernández Noroña durante una entrevista

“Nunca hablé de división en

Cómo quitar las patas de gallo: este es el mejor remedio casero para las arrugas de los ojos

Estas arrugas en la zona pueden combatirse de manera preventiva para disminuir su apariencia

Cómo quitar las patas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colombia asegura 14 millones de

Colombia asegura 14 millones de dólares en cocaína ligados al CJNG que pretendían llegar al Edomex

El Mayo Zambada morirá en prisión por los crímenes que cometió, asegura fiscal de EEUU

Reportan narcobloqueos en carreteras de Escuinapa, delincuencia organizada despoja vehículos de carga en Sinaloa

De la canasta básica a la internet: el CJNG extorsiona, impone cuotas en 10 estados de México y encarece la vida

Huachicoleo de leche en Guanajuato: el crimen organizado diversifica operaciones con consecuencias para la salud pública

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 25 de agosto: Shiky, Mar y Dalílah finalistas para la prueba del líder de la semana

Christian Nodal pagaría esta millonaria cifra a Ángela Aguilar si se comprueba la infidelidad

Martha Higareda, recién casada con Lewis Howes, revela que esperan gemelos en embarazo de alto riesgo a sus 42 años

Inédito en “México Canta”: jurado se rinde ante Carolina Imperial y William Zepeda y los manda directo a la final

Estas son las 10 películas más populares para ver esta semana en Netflix México

DEPORTES

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos

Jorge Álvarez Máynez desmiente supuestos privilegios en el Estadio Olímpico para ver a Pumas

¿Favoritismo o coincidencia? ‘Gato’ Ortiz ha marcado 6 penales a favor del América en sus últimos partidos

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6

Liga MX tiene nuevo súper líder en la tabla de posiciones y triple “sotanero” tras la jornada 6

Pato O’Ward culmina su mejor temporada y hace historia al asegurar el subcampeonato de la IndyCar