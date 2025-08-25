México

El truco más efectivo para remover las ojeras con dos ingredientes de cocina

En la mayoría de los casos, la presencia de ojeras no implica un riesgo para la salud, pero sí un impacto estético

Por Jazmín González

El truco más efectivo para
El truco más efectivo para remover las ojeras con dos ingredientes de cocina.

Usualmente, la presencia de ojeras suele asociarse con cansancio, envejecimiento o mala salud, lo que puede generar incomodidad o preocupación en quienes las presentan.

En la mayoría de los casos, su presencia no implica un riesgo para la salud, pero su impacto estético y emocional lleva a muchas personas a percibirlas como un problema.

Por lo que existen dos ingredientes caseros que en conjunto se convierten en el aliado perfecto para combatir su presencia, se trata del pepino y el té verde, los cuales ayudan a disminuir su visibilidad y aportar sensación de alivio temporal.

(Especial)

Elimina las ojeras de forma natural con este sencillo truco de pepino y té verde

De acuerdo con el creador de contenido Huerto Adictos, lo primero que se debe hacer es colocar diez rodajas de pepino sin cáscara en un recipiente, posteriormente, se deberá agregar una taza de agua y esperar hasta que se desprenda el vapor.

Mientras el pepino se va cociendo, se deberán poner de tres a cinco bolsitas de té verde. Una vez que los ingredientes estén juntos, se esperará hasta que el agua tenga un aspecto denso o espeso.

El siguiente paso será mezclar todos los ingredientes perfectamente bien en la licuadora, es decir, las bolsitas de té serán vaciadas y se mezclarán con el agua y las rodajas de pepino.

¿Cómo eliminar las ojeras? (Foto: Captura)

Como resultado, se tendrá una mezcla color beige, a la que se le colocará una cucharada de café molido y bicarbonato de sodio, posteriormente, se mezclarán perfectamente bien. Una vez que esté lista la mascarilla, es recomendable vaciar en un recipiente de cristal y dejarla reposar al menos ocho horas antes de usar.

Siempre que se vaya a colocar la mezcla debajo de los ojos, se debe dejar actuar entre 15 o 20 minutos antes de limpiar con una toallita húmeda y lavar la zona con agua fría para cerrar los poros. Se recomienda usar por dos o tres días seguidos para conseguir los resultados deseados.

En caso de que se produzca irritación, el uso se debe interrumpir. Además, también se tiene que mantener una adecuada hidratación y buen descanso, pero en caso de que las ojeras persistan o se acompañen de otros síntomas, se debe consultar a un dermatólogo.

(Shutterstock)

Aunque dichos remedios pueden ayudar a refrescar y desinflamar la zona de las ojeras, no sustituyen un tratamiento profesional.

