Belinda y Bad Bunny sorprenden con baile ‘muy sensual’ en concierto y mexicanos les piden ser novios |Video

La cantante pop fue la invitada sorpresa a la residencia de conciertos del ‘Conejo Malo’ en Puerto Rico

Por Marco Ruiz

Belinda y Bad Bunny sorprenden con baile 'muy sensual' en concierto y mexicanos les piden ser novios

El reciente concierto de Bad Bunny en Puerto Rico se transformó en un fenómeno viral cuando el artista interpretó “Perro negro” y, en un gesto inesperado, se dirigió directamente a Belinda, quien se encontraba entre el público.

El momento, ampliamente difundido en redes sociales, mostró a ambos artistas compartiendo una interacción que desató la euforia de los asistentes y generó una ola de comentarios en línea.

La escena se desarrolló durante una de las presentaciones de la residencia de Bad Bunny en su país natal. Mientras sonaban los acordes de “Perro negro”, tema incluido en el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023) y que cuenta con la colaboración de Feid, el cantante puertorriqueño se acercó a Belinda y le interpretó la línea que lleva su nombre: “Que lo’ dejas loco’, enchulao’, como Belinda”.

Este gesto provocó una reacción inmediata tanto en la audiencia como en las plataformas digitales, donde los videos del encuentro se multiplicaron rápidamente.Las imágenes difundidas en Instagram y X capturaron a Belinda bailando junto a Tokischa, mientras respondía con entusiasmo a la atención de Bad Bunny.

La cantante pop fue la invitada sorpresa a la residencia de conciertos del ‘Conejo Malo’ en Puerto Rico Crédito: RRSS

Bad Bunny sobre Belinda: “Los dejas locos”

La interacción fue tan intensa que, según los comentarios de los usuarios, la cantante mexicana llegó a poner nervioso al propio artista con su actitud enérgica sobre la pista. La química entre ambos no pasó desapercibida y muchos seguidores comenzaron a especular sobre la posibilidad de una colaboración futura, aunque ya los mexicanos les piden en redes ‘ser novios’.

La referencia a Belinda en “Perro negro” no es casual. La frase utilizada por Bad Bunny alude a la reputación de la cantante de dejar una huella profunda en sus exparejas, como Christian Nodal y Lupillo Rivera, quienes incluso llegaron a tatuarse en su honor. Además, el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana incluye otra mención a la artista en el tema “VOU 878”, donde se hace alusión a la telenovela Cómplices al rescate (2002), protagonizada por Belinda.

La propia Belinda se refirió a estas menciones en una entrevista concedida al Zach Sang Show en julio de 2025. Durante la conversación, la cantante manifestó su admiración por Bad Bunny, a quien describió como “un gran artista, fuerte y astuto en su forma de escribir música”.

Bad Bunny sobre Belinda: "Los dejas locos"

Además, relató que le resultó divertido responder a la alusión en su canción “La Cuadrada” con la frase: “Te traigo enchulao, como diría Benito”.La repercusión del episodio no tardó en reflejarse en las redes sociales. Los usuarios calificaron el momento como “insuperable” y destacaron la conexión entre ambos artistas.

