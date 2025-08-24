Un muerto y 16 heridos: el saldo tras accidente en la México-Pachuca de combi que iba a exceso de velocidad

Una unidad de transporte colectivo se volcó esta mañana en la autopista México-Pachuca y dejó 13 heridos. (X: @MrElDiablo8)

La Autopista México - Pachuca presentaba circulación vehicular lenta debido a un aparatoso accidente que cobró la vida de una persona y dejó a 16 más heridas.

La volcadura de una unidad de transporte colectivo se registró esta mañana cuando iba con dirección a Indios Verdes, sobre la autopista México-Pachuca a la altura del kilómetro 14.

En la unidad se encontraban 19 pasajeros mas el chofer. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales privados y públicos, entre los que está el Magdalena de las Salinas; cinco se encuentran en estado grave.

Detalles del accidente

El chofer de la unidad de transporte colectivo conducía a exceso de velocidad. (Fabián Sosa)

Las autoridades competentes se encuentran en la escena atendiendo a los heridos y de acuerdo con testimonios de los pasajeros, el incidente probablemente se debió a una falla mecánica. El tránsito es lento en la zona debido a que un carril está bloqueado.

Según testimonios recogidos por reporteros en la zona, el neumático se encontraba en mal estado y con el exceso de velocidad se reventó, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad al intentar hacer una maniobra para orillarse.

Posteriormente, el vehículo chocó contra el muro de contención y fallece una mujer de la cual no se ha revelado identidad. Familiares de los pasajeros heridos arribaron al lugar de los hechos y entre ellos, una madre señaló que las autoridades debían poner ciertas medidas que regularan de mejor manera a los conductores de transporte público.

Según la señora entrevistada por N+, su manera de conducir pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y se espera que acudan peritos del Estado de México para realizar las acciones propias de investigación para extraer el cuerpo, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El lugar en el que se volcó la camioneta es escenario frecuente de incidentes debido a que conducen a exceso de velocidad, lo que representa un riesgo elevado.

***Información en desarrollo***