Incendio en Parque Delta provoca movilización de equipos de emergencia: joven convulsionó entre el caos

Esta tarde se registró un incendio al interior del Parque Delta, centro comercial ubicado en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Las personas dentro del centro comercial, fueron evacuadas por el personal de las diferentes tiendas departamentales así como de la Plaza.

El heroico cuerpo de Bomberos capitalino informó a través de su cuenta en la plataforma ‘X’ que el incendio ocurrió en la tienda Soriana, en el área de panadería, la causa: “se quemó aceite de una freidora”. De acuerdo con el informe, no hay lesionados.

Algunas de las personas desalojadas por el personal del centro comercial señalaron en redes sociales que algunas tiendas no siguieron el protocolo de emergencia y manifestaron quejas sobre la falta de personal capacitado para enfrentar este tipo de situaciones.

El incidente provocó reacciones entre las personas se encontraban en el lugar mientras se realizaba la evacuación del sitio; Foro TV mostró en tiempo real, como las autoridades auxiliaban a una joven que quedó conmocionada por el incidente tras ser evacuada, el medio indicó que se esperaba la llegada de personal médico.

Al momento, solo se permite el ingreso de las autoridades de Protección Civil y Bomberos al inmueble. Los clientes y trabajadores se encuentran a la espera de que las autoridades concluyan con la evaluación del las inmediaciones para saber si pueden retirarse o reincorporarse a sus labores.

Alcalde se pronuncia ante la emergencia

El edil de la demarcación, Luis Mendoza Acevedo informó que personal de Protección Civil 360, Blindar BJ 360 y Bomberos acudió a Soriana de Parque Delta tras incendio en la cocina.

Afirmó que “Se tomarán las medidas pertinentes tras la inspección del lugar”.