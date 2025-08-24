Dr. Simi y Víctor González Herrera reunieron a más de 7 mil personas en busca de “Un México con Amor y Paz” (Cortesía)

Víctor González Dr. Simi y Víctor González Herrera, directivos del Grupo Por Un País Mejor, encabezaron la peregrinación “Un México con Amor y Paz”, la cual congregó a más de7 mil asistentes en la Ciudad de México.

Durante las primeras horas de este 23 de agosto, la Glorieta de Peralvillo fue el punto de partida de la caminata dirigda a la Basílica de Guadalupe. Entre los participantes se encontraban figuras reconocidas del ámbito artístico, cultural y deportivo, así como representantes de la sociedad civil, todos sumándose al llamado de inclusión laboral y derechos para las personas con discapacidad.

Al llegar al importante recinto de la capital del país, se realizó una misa celebrada por el canónigo Gerardo Pérez Gómez, quien subrayó: “Aquellos que han sido invisibles, que ahora sean reconocidos y escuchados”.

Cuáles con las iniciativas de “Un México con Amor y Paz”

Al finalizar la ceremonia religiosa, la comunicadora María Teresa Aviña presentó dos propuestas clave planteadas por el movimiento: una ley para que las empresas puedan deducir fiscalmente el doble del sueldo pagado a empleados con discapacidad y que dichos trabajadores no estén obligados a pagar Seguro Social ni Infonavit, siempre y cuando cuenten con un certificado oficial emitido por el IMSS, Issste o la Secretaría de Salud.

En caso de ser aprobadas, permitirían que las personas tengan “un ingreso que les permita vivir dignamente, y su manutención sería un problema menos para el Estado”.

En lo que respecta a la segunda iniciativa, se busca que los donativos a instituciones de beneficencia aumenten de un 7 % actual a al menos un 25 % del beneficio fiscal permitido para empresas y personas físicas, extendiendo así la ayuda a otros grupos vulnerables.

Para evitar irregularidades en el manejo de fondos, se destacó que será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), verificar la transparencia de los donativos.

Además de dar a conocer las iniciativas, se anunció la creación de la Asociación Nacional para Ayudar a las Personas con Discapacidad (AyuPADI), cuyo objetivo será brindar apoyo jurídico y un canal de expresión para los beneficiarios.

Cabe encionar que a lo largo del evento, estuvieron presentes personalidades como Jorge Ortiz de Pinedo, el mago Frank, Eduardo España, Tony Balardi, Huarachín y Huarachón, Luz Blanchet, Flor Rubio y la productora Carla Estrada.

Mientras que en 30 ciudades más del país se llevaron a cabo actividades similares, reiterando la intención de usar símbolos religiosos, como la Virgen de Guadalupe y la reliquia de San Judas Tadeo, como emblemas de esperanza y unidad para la nación.

