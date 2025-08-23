Silvia Pinal habría muerto sin dinero y su albacea ya renunció, asegura Addis Tuñón

(Jesús Avilés/Infobae)

A casi diez meses del fallecimiento de Silvia Pinal, la sucesión testamentaria de la diva del cine mexicano sigue dando de qué hablar. Y ahora, nuevas versiones reveladas en el programa De Primera Mano han encendido la polémica, pues aseguran que la actriz habría muerto sin dinero en sus cuentas bancarias.

Según lo compartido por Addis Tuñón, esta situación habría provocado que se tuvieran que vender pertenencias de la actriz para cubrir gastos básicos.

Lo que dijo Addis Tuñón sobre la situación de Silvia Pinal

Durante la transmisión del 22 de agosto, Addis Tuñón lanzó lo que calificó como una “exclusiva” que provenía de una fuente muy cercana a la familia: “Muchos nos hemos preguntado por qué, a casi diez meses del fallecimiento de Silvia Pinal, la sucesión testamentaria no parece concluir. (...) Entre ellas, Silvia Pinal no tenía dinero. Es decir, al morir, la diva no contaba con liquidez en sus cuentas bancarias, muy contrario a lo que se dijo en varios medios”.

(Jesús Avilés/Infobae)

La presentadora explicó que tras una primera lectura del testamento en diciembre pasado, los herederos convocados no habrían logrado ponerse de acuerdo. Posteriormente, se habrían reunido para enfrentar un panorama inesperado:

“Fue necesario llegar a un acuerdo con los herederos... para vender algunas posesiones de la diva. De esta manera reunieron la cantidad de trescientos mil pesos, cantidad con la que desde entonces y hasta la fecha se ha hecho frente al pago de mínimo, bueno, mínimo de servicios de la casa que sigue siendo, pues la casa de doña Silvia Pinal”, detalló Tuñón.

Supuestas tensiones entre los herederos

De acuerdo con lo presentado en el programa, los bienes de Pinal fueron inventariados y los accesos a la casa quedaron cerrados bajo resguardo de María Elena Galindo, hermana de Tina Galindo, quien había sido designada como albacea suplente hace más de dos décadas.

Alejandra Guzmán aseguró que heredará la lujosa mansión de su madre, Silvia Pinal. (Infobae México / Jovany Pérez)

Sin embargo, Tuñón reveló que María Elena decidió renunciar a su cargo: “Hace unos minutos... avisó a todos los legatarios que renuncia de manera irrevocable a su cargo como albacea. La señora entregó cuentas de esos trescientos mil pesos que se obtuvieron con la venta de objetos de Silvia Pinal, así como la lista de pagos pendientes, entre ellas sueldos, y además las llaves de la casa y otros inmuebles”.

También compartió que, según su fuente, algunas nietas y bisnietas de la actriz expresaron desconfianza sobre la repartición: “Mi fuente asegura que Frida Sofía, bisnieta, Michelle, Jordana y Sherza, nietas, dijeron desconfiar de la repartición, de la justa repartición”.

La situación genera aún más incógnitas sobre el legado de Silvia Pinal, cuya figura sigue siendo sinónimo de historia en el espectáculo mexicano. Sin embargo, las disputas entre herederos y las presuntas complicaciones económicas han puesto en entredicho la herencia de una de las más grandes divas del cine nacional.