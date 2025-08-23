¿Quieres generar experiencia laboral? Este es el programa que otorga más de 8 mil pesos mensuales

Las autoridades ya dieron a conocer la fecha del próximo registro al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (Foto: Programas para el Bienestar)

El gobierno de México cuenta con un programa social que va dirigido a personas que no estudien ni trabajen y que quieran generar experiencia laboral. Se trata de Jóvenes Construyendo el Futuro, iniciativa que actualmente mantiene registros abiertos.

El programa consiste en una capacitación laboral gratuita que dura 12 meses y se realiza en cualquier centro de trabajo o empresa que participe. Este 2025, cada aprendiz recibe un apoyo económico mensual de 8,480 pesos, así como seguro médico a través del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Cabe señalar que tras concluir la capacitación, los jóvenes reciben un documento que certifica las competencias adquiridas, mientras que las empresas participantes obtienen un distintivo que avala su compromiso social.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro al programa comenzó desde el 1 de agosto y se lleva a cabo en línea en la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente Clave Única de Registro de Población (CURP) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de haber sido expedido) Fotografía con rostro descubierto, sin ediciones no modificaciones, sosteniendo ficha de registro, proporcionada por el programa.

Una vez registrado, las personas interesadas deberán postularse a cualquier centro de trabajo por medio de la misma plataforma. Ahí se encontrará un mapa donde se podrán ver los municipios del país que participan y los espacios disponibles.

Asimismo, la convocatoria permanecerá abierta hasta que los lugares disponibles se terminen, sin embargo; después de este periodo de inscripciones, se volverán a abrir otros en octubre y diciembre de este mismo año.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

Áreas de interés de Jóvenes Construyendo el Futuro

Por otra parte, las capacitaciones que ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro se distribuyen en nueve áreas de interés distintas que son las siguientes:

Cultura y deportes Administrativa Ventas Servicios Agropecuarios Oficios Industrial Ciencia y tecnología Salud

La capacitación deberá durar entre cinco y máximo ocho horas diarias, durante cinco días a la semana, esto lo determinará el Centro de Trabajo según su plan de actividades. Además, las y los aprendices que se hayan capacitado al menos un mes, ya podrán descargar desde su perfil en la plataforma digital una “Constancia de participación” acorde al tiempo que llevan.

Finalmente, el programa ofrece atención a través de la línea telefónica 800 841 2020, disponible de lunes a sábado entre las 8:00 y las 21:00 horas y facilita el contacto por medio de sus redes sociales: Facebook, Instagram y X (anteriormenteTwitter) para resolver cualquier inquietud o aclaración.