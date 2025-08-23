Nace capibara en Bioparque Estrella y conquista el corazón de los mexicanos

Las imágenes de la bebé capibara se han hecho virales. Foto: (Captura de Pantalla)

El Bioparque Estrella Monterrey, ubicado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, se ha convertido en el epicentro de la ternura en redes sociales tras anunciar el nacimiento de una nueva integrante de su familia: una bebé capibara.

Este adorable roedor, el más grande del mundo en su especie, llegó al mundo el pasado 20 de agosto y desde entonces no ha dejado de robar miradas y sonrisas tanto de visitantes como de internautas.

Con apenas unos días de nacida, la pequeña capibara ya se ha ganado el cariño del público gracias a su tierna apariencia y tranquila forma de ser. Las primeras imágenes del animalito fueron compartidas por el mismo parque a través de sus redes sociales, donde rápidamente se viralizaron, conquistando hasta los corazones más duros.

La publicación, acompañada de una invitación abierta al público para conocer a la cría en persona, provocó una ola de reacciones positivas y comentarios llenos de emoción.

La cría captó la atención del público en redes sociales. Foto: (Captura de pantalla)

Aunque el parque aún no ha revelado el nombre de la nueva habitante, se confirmó que se trata de una hembra que nació en excelentes condiciones de salud, bajo el cuidado y vigilancia del equipo de veterinarios del parque.

La madre fue monitoreada durante todo su periodo de gestación para asegurar el bienestar de ambos, y ahora cuida tiernamente de su cría, quien pasa sus días descansando, alimentándose y tomando el sol, sin más preocupaciones que disfrutar de la vida.

La dieta de esta pequeña capibara consiste principalmente en frutas y verduras frescas, lo que le ayuda a desarrollarse fuerte y sana. Su rutina diaria, sencilla pero encantadora, consiste en dormir largas siestas, explorar su entorno bajo la vigilancia de su madre, y dejarse admirar por quienes visitan el parque.

Los capibaras son originarios de Sudamérica y son conocidos no solo por su gran tamaño —pueden llegar a pesar más de 60 kilos en su etapa adulta—, sino también por su carácter sociable y pacífico.

Los capibaras son conocidos por su comportamiento pacífico. Foto: (iStock)

Esta especie ha ganado gran popularidad en internet por su convivencia armónica con otras especies, desde patos hasta perros, lo que les ha valido el apodo de “los animales más relajados del planeta”.

El nacimiento de esta capibara es también una gran noticia para el Bioparque Estrella Monterrey, que opera como un santuario de vida silvestre enfocado en la conservación y el bienestar animal.

Este tipo de nacimientos no solo representa un logro en sus programas de reproducción, sino también una prueba del compromiso del parque con la protección de la fauna y la educación ambiental.

Así que si estás buscando una experiencia única y adorable para disfrutar en familia, esta es tu oportunidad. El Bioparque invita a todos a conocer a su nueva estrella y vivir de cerca la ternura que solo un capibara bebé puede ofrecer.