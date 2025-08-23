De coronas y realeza: Así transcurrió la cuarta fiesta en La Casa de los Famosos México

La fiesta temática de esta semana fue de Reyes y Reinas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Luego de una semana cargada de emociones, estrategias y momentos tensos, los habitantes de la casa más famosa del país vivieron una velada muy especial: una noche temática aristocrática que transformó por completo el ambiente y permitió a los famosos relajarse —al menos por unas horas— del intenso juego.

La jornada comenzó con el inesperado y polémico robo de la salvación, en el que Facundo, demostrando una vez más su agudeza estratégica, arrasó al llevarse nada menos que a Aarón Mercury y Abelito, generando revuelo tanto dentro como fuera de la casa. En este evento, el comediante decidió salvar a Shiky. Pero tras las estrategias y el drama, llegó el momento de cambiar el tono… y el vestuario.

Un palacio en medio del encierro

El set de la fiesta sorprendió a todos los habitantes. Cada rincón fue transformado con elementos decorativos que evocaban la elegancia de la realeza europea: candelabros dorados, sillones tapizados, alfombras de terciopelo y música clásica de fondo crearon una atmósfera digna de una corte real.

Vestidos con atuendos de Reyes y Reinas, los participantes desfilaron con coronas, capas, y trajes de época. La producción cuidó cada detalle, desde el maquillaje hasta los accesorios, para hacerlos sentir por una noche como parte de la nobleza. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes, donde los fans celebraron el esfuerzo y la creatividad del concepto.

Los habitantes disfrutaron de una cela de gala acompañada de vino tinto. Foto: (LCDLFMx)

Un banquete digno de la realeza

La cena también estuvo a la altura de la ocasión. El platillo principal fue una crema de tomate rostizado, servida de manera elegante y acompañada por vino tinto, una sorpresa que elevó aún más el ambiente festivo.

Fue precisamente este brindis lo que dio pie a uno de los momentos más sinceros de la noche. Shiky, quien recientemente fue salvado, aprovechó la copa de vino para compartir unas palabras con sus compañeros.

Emocionado y agradecido por permanecer en la competencia, propuso un brindis por todos los presentes y deseó lo mejor a cada uno rumbo a la siguiente gala de nominación. Su gesto fue recibido con sonrisas y aplausos, consolidando un ambiente de camaradería poco frecuente en semanas tan estratégicas.

Los habitantes se encuentran en un ambiente de controversia dentro de la casa. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La noche continuó con risas, confidencias y momentos de desahogo. Algunos aprovecharon para fortalecer alianzas, otros para simplemente bailar y disfrutar el respiro.

El cambio de dinámica fue refrescante para todos, recordándoles —y recordándole al público— que La Casa de los Famosos también es un espacio de convivencia, no solo de competencia.

Aunque la realidad del juego regresará pronto, la fiesta aristocrática dejó claro que aún en medio de rivalidades, los habitantes pueden compartir experiencias memorables. Una noche para la historia… o al menos, para el resumen del domingo.