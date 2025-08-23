México

Cuáles son las cinco fobias más raras que hay, según la IA

Estos miedos irracionales pueden generar efectos como ansiedad, nerviosismo e incluso insomnio

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Una plataforma de inteligencia artificial
Una plataforma de inteligencia artificial resuelve cuáles son las fobias más extrañas. Foto: (iStock)

Las fobias son miedos intensos, irracionales y persistentes hacia objetos, situaciones o seres que, en la mayoría de los casos, no representan un peligro real.

Aunque muchas personas conocen fobias comunes como la claustrofobia (miedo a los espacios cerrados) o la aracnofobia (miedo a las arañas), existen otras menos conocidas y, a veces, sorprendentes por su rareza.

De acuerdo con una consulta realizada por Infobae México a una plataforma de inteligencia artificial, a continuación se muestra un listado sobre las fobias más extrañas que las personas pueden tener.

Estas fobias podrían generar ansiedad.
Estas fobias podrían generar ansiedad. Foto: (iStock)

Hipopotomonstrosesquipedaliofobia: Miedo a las palabras largas

Pese a lo irónico del nombre, esta fobia es real y se refiere al temor excesivo a pronunciar o leer palabras largas o complejas. Puede provocar ansiedad intensa en quienes la padecen, especialmente en contextos académicos o sociales.

Aunque no está ampliamente reconocida en los manuales clínicos, sí se considera una forma de ansiedad social o lingüística.

Esta se refiere al miedo
Esta se refiere al miedo irracional a las palabras largas. Foto: (iStock)

Ablutofobia: Miedo a bañarse o lavarse

Esta fobia puede parecer extraña, pero quienes la sufren sienten un temor irracional al agua o al acto de la higiene personal.

Es más común en niños, aunque también puede persistir en la edad adulta. En casos extremos, puede afectar la calidad de vida y generar aislamiento social.

Miedo irracional a bañarse. Foto:
Miedo irracional a bañarse. Foto: (iStock)

Somnifobia (o hipnofobia): Miedo a dormir

Las personas con somnifobia temen quedarse dormidas por miedo a perder el control, tener pesadillas o no volver a despertar.

Este trastorno puede derivar en insomnio severo y ansiedad crónica. En algunos casos, está relacionado con traumas previos o experiencias negativas vinculadas al sueño.

Miedo irracional a dormir. (Imagen
Miedo irracional a dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pogonofobia: Miedo a las barbas

Aunque parezca peculiar, algunas personas desarrollan una aversión extrema hacia las barbas, ya sea por su apariencia, sensación al tacto o asociaciones negativas.

Este miedo puede desencadenarse por experiencias pasadas, estereotipos o simplemente por incomodidad sensorial.

Miedo irracional a las barbas.
Miedo irracional a las barbas. Foto: (iStock)

Xantofobia: Miedo al color amarillo

La xantofobia es una fobia muy poco común que implica un rechazo o miedo irracional al color amarillo, incluyendo objetos de ese color, flores, ropa o incluso la luz del sol.

En algunos casos, puede estar asociada a traumas psicológicos relacionados con un evento donde ese color estuvo presente.

Miedo irracional al color amarillo.
Miedo irracional al color amarillo. Foto: (iStock)

¿Por qué existen estas fobias?

Las fobias, por extrañas que parezcan, suelen estar ligadas a experiencias traumáticas, condicionamiento psicológico o desequilibrios químicos en el cerebro. Aunque muchas personas pueden vivir con sus miedos sin que interfieran demasiado en su vida, otras necesitan apoyo terapéutico para superarlos.

La buena noticia es que la mayoría de las fobias pueden tratarse con psicoterapia, especialmente con enfoques como la terapia cognitivo-conductual (TCC) o la desensibilización sistemática. En algunos casos, también puede usarse medicación para controlar la ansiedad.

<br>

Temas Relacionados

FobiasMiedoSalud mentalSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

México plantea atender prioridades en Semana Nacional de Salud 2025: ¿Cuál será la estrategia?

Durante la primera edición de la Reunión Nacional de Políticas en Salud Pública, autoridades sanitarias buscan mejorar atención médica a la población mexicana

México plantea atender prioridades en

Pastel ópera: Cómo preparar uno de los postres más ricos y elegantes desde casa

Esta joya de la repostaría europea no solo es deliciosa, sino que cuenta con una historia que respalda su sabor en cada cucharada

Pastel ópera: Cómo preparar uno

Cachirula y Loojan presentan su nuevo álbum de cara su próximo BB en la Ciudad de México

Este jueves se estrenó su más reciente sello con la participación de Yeri Mua, Kevin Roldán y nuevas caras del género “mexa”

Cachirula y Loojan presentan su

Ojitos mentirosos: Los mejores memes que dejó el trend viral de TikTok

Internautas han reaccionado a la tendencia en redes que muestras varios escenarios marginados y maquillajes de payaso

Ojitos mentirosos: Los mejores memes

Desde agosto: internautas adelantan Halloween y Día de Muertos con memes

Usuarios de redes sociales se han hecho mostrar impacientes por la llegada de las festividades características de otoño

Desde agosto: internautas adelantan Halloween
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Jalisco: asesinan

Jornada violenta en Jalisco: asesinan a nueve integrantes de dos familias, entre ellos hay dos niños

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo denuncia robo de

Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito se enfrenta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación

El verano en que me enamoré, la serie juvenil que arrasa en el ranking de Prime Video México

Las 10 películas más vistas de Prime Video México para disfrutar este fin de semana

¿Hay boda en puerta? Kenia Os revela nuevos detalles sobre su relación con Peso Pluma

DEPORTES

Cuál es el sueldo en

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”