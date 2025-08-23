Cuáles son las cinco fobias más raras que hay, según la IA

Una plataforma de inteligencia artificial resuelve cuáles son las fobias más extrañas. Foto: (iStock)

Las fobias son miedos intensos, irracionales y persistentes hacia objetos, situaciones o seres que, en la mayoría de los casos, no representan un peligro real.

Aunque muchas personas conocen fobias comunes como la claustrofobia (miedo a los espacios cerrados) o la aracnofobia (miedo a las arañas), existen otras menos conocidas y, a veces, sorprendentes por su rareza.

De acuerdo con una consulta realizada por Infobae México a una plataforma de inteligencia artificial, a continuación se muestra un listado sobre las fobias más extrañas que las personas pueden tener.

Hipopotomonstrosesquipedaliofobia: Miedo a las palabras largas

Pese a lo irónico del nombre, esta fobia es real y se refiere al temor excesivo a pronunciar o leer palabras largas o complejas. Puede provocar ansiedad intensa en quienes la padecen, especialmente en contextos académicos o sociales.

Aunque no está ampliamente reconocida en los manuales clínicos, sí se considera una forma de ansiedad social o lingüística.

Ablutofobia: Miedo a bañarse o lavarse

Esta fobia puede parecer extraña, pero quienes la sufren sienten un temor irracional al agua o al acto de la higiene personal.

Es más común en niños, aunque también puede persistir en la edad adulta. En casos extremos, puede afectar la calidad de vida y generar aislamiento social.

Somnifobia (o hipnofobia): Miedo a dormir

Las personas con somnifobia temen quedarse dormidas por miedo a perder el control, tener pesadillas o no volver a despertar.

Este trastorno puede derivar en insomnio severo y ansiedad crónica. En algunos casos, está relacionado con traumas previos o experiencias negativas vinculadas al sueño.

Pogonofobia: Miedo a las barbas

Aunque parezca peculiar, algunas personas desarrollan una aversión extrema hacia las barbas, ya sea por su apariencia, sensación al tacto o asociaciones negativas.

Este miedo puede desencadenarse por experiencias pasadas, estereotipos o simplemente por incomodidad sensorial.

Xantofobia: Miedo al color amarillo

La xantofobia es una fobia muy poco común que implica un rechazo o miedo irracional al color amarillo, incluyendo objetos de ese color, flores, ropa o incluso la luz del sol.

En algunos casos, puede estar asociada a traumas psicológicos relacionados con un evento donde ese color estuvo presente.

¿Por qué existen estas fobias?

Las fobias, por extrañas que parezcan, suelen estar ligadas a experiencias traumáticas, condicionamiento psicológico o desequilibrios químicos en el cerebro. Aunque muchas personas pueden vivir con sus miedos sin que interfieran demasiado en su vida, otras necesitan apoyo terapéutico para superarlos.

La buena noticia es que la mayoría de las fobias pueden tratarse con psicoterapia, especialmente con enfoques como la terapia cognitivo-conductual (TCC) o la desensibilización sistemática. En algunos casos, también puede usarse medicación para controlar la ansiedad.

