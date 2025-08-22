“Perlas Negras” de Natanael Cano lideran el ranking Spotify México: las 10 canciones más escuchadas de hoy

El cantante mexicano Natanael Cano se lleva el primer puesto del listado. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

La canción de Natanael Cano se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.561.964 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)

Luis R Conriquez

Tras acumular 1.447.999 reproducciones, «Chula Vente (w Fuerza Regida, Neton Vega)» de Luis R Conriquez se mantiene en segundo lugar.

3. TU SANCHO

Fuerza Regida

«TU SANCHO» de Fuerza Regida sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 1.401.656 reproducciones.

4. OJITOS MENTIROSOS

Chino Pacas

La melodía de Chino Pacas pierde fuerza. Hoy solo cosecha 1.381.494 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto puesto, lo que apunta a que va de salida.

5. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.308.067 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. POR SUS BESOS

Tito Double P

«POR SUS BESOS» de Tito Double P sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.153.097 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición sexta.

7. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Esta es la canción de Los Dareyes De La Sierra que se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.149.034 reproducciones.

8. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

“22 (w Victor Mendivil)”, interpretado por Omar Camacho, ocupa el octavo lugar de la lista, tras lograr 934.308 reproducciones.

9. SUIZA

Calle 24

«SUIZA», interpretado por Calle 24, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 870.477 reproducciones.

10. Te Quería Ver (w Neton Vega)

Alemán

«Te Quería Ver (w Neton Vega)» de Alemán es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 778.549 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

Spotify genera un tercio de los ingresos del streaming musical

En 2024, Spotify alcanzó un récord histórico al aportar 10 mil millones de dólares a la industria musical global, sumando casi 60 mil millones desde su creación.

Este incremento fue posible gracias a su expansión en mercados emergentes como India, Brasil y Nigeria, donde la plataforma ha adaptado precios y estrategias para disparar su base de usuarios.

Desde 2014, cuando tenía 15 millones de suscriptores y generaba mil millones de dólares anuales, ha experimentado una notable evolución en su modelo de negocio.

Su éxito radica en una combinación de suscripciones de pago, acceso gratuito con publicidad y un enfoque en la personalización gracias a lo que actualmente supera los 500 millones de usuarios y proyecta alcanzar los mil millones en un futuro cercano.

Según la agencia de noticias EFE, la plataforma sueca no solo ha revolucionado el consumo de música a nivel global, sino que también ha sido clave para fortalecer las carreras de los músicos y cantantes, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y, a su vez, ha permitido multiplicar por diez los ingresos destinados a artistas y sellos discográficos.

El artista que dominó el 2024

En diciembre de 2024, Peso Pluma alcanzó un hito significativo en su carrera musical al contar con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con todo tipo de audiencias y llevar este género a un público mundial.

El impacto de Peso Pluma se ha visto reflejado en su posición como el séptimo artista más escuchado a nivel mundial en 2024, según el resumen anual Spotify Wrapped. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público, mostrando su habilidad para fusionar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum ‘Éxodo’, que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

La trayectoria de Peso Pluma refleja un fenómeno en el que los corridos tumbados han ganado terreno en la música internacional, permitiendo que artistas mexicanos alcancen audiencias más amplias. Su éxito en plataformas digitales como Spotify es un testimonio de su capacidad para innovar dentro del género y atraer a oyentes de diversas partes del mundo.