México

Paso a paso para ubicar tu módulo de registro para la Pensión Adultos Mayores

Para inscribirse se pide a los ciudadanos que ubiquen el módulo más cercano, para ello, habilitaron un sitio en línea en donde podrán localizarlo

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La secretaria de Bienestar, Ariadna
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, en 'La Mañanera' de este lunes. (Gobierno de México)

En su reciente participación en la conferencia Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar ofreció detalles del registro para este programa. Del 18 al 30 de agosto estará disponible el periodo de inscripción para quienes deseen acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a partir de los 65 años de edad. De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar, este procedimiento se abre cada dos meses en todo el territorio nacional.

Montiel Reyes, titular de la dependencia federal, invitó a quienes cumplen con la edad requerida a presentarse en cualquiera de los Módulos de Bienestar distribuidos en el país. El horario para la atención es de lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 horas.

Para inscribirse se pide a los ciudadanos que ubiquen el módulo más cercano, para ello, habilitaron un sitio en línea en donde podrán localizarlo. Solo se necesitan datos sencillos como el estado donde residan y el municipio o alcaldía donde se encuentren, e ingresar al sitio: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

Los pasos para ubicar el módulo son:

  • Ingresar a https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/
  • Capturar entidad federativa
  • Capturar municipio, región o alcaldía
  • Oprimir buscar
  • Al arrojarse los datos, es posible también consultar un mapa, o ingresar la dirección en la aplicación “Maps” para ubicarlo y seguir la ruta más conveniente

Las personas interesadas en inscribirse pueden consultar la página oficial del gobierno www.gob.mx/bienestar para conocer la fecha y detalles de los módulos disponibles.

Calendario Pensión Adultos Mayores. Foto:
Calendario Pensión Adultos Mayores. Foto: Secretaría del Bienestar

Para iniciar el trámite, se deberán presentar los siguientes documentos: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad), CURP actualizada, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y número telefónico fijo o móvil. Existe la posibilidad de que la persona beneficiaria designe a una persona auxiliar, quien podrá apoyar en los trámites y también debe presentar los mismos documentos que el solicitante principal.

El procedimiento de inscripción se organiza según la letra inicial del primer apellido de la persona adulta mayor. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, esta estructura busca agilizar la atención y evitar saturaciones en los módulos. Con esta política, el gobierno federal aspira a fortalecer la protección social y favorecer la inclusión de este sector de la población.

La pensión constituye uno de los principales programas sociales implementados durante la administración actual y opera con recursos públicos para garantizar un ingreso a quienes han alcanzado los 65 años.

