Lady Cineteca protagoniza altercado tras reclamo por no callarse durante una película (videos)

Lady Cineteca protagoniza altercado en sala de la Cineteca Nacional. (Capturas de pantalla)

Una función ordinaria en la Cineteca Nacional terminó en polémica luego de que una mujer, llamada ahora en redes sociales como “Lady Cineteca”, protagonizara un altercado luego de recibir un reclamo por no guardar silencio durante una exhibición de película.

El episodio, captado desde varios ángulos por asistentes, ocurrió la noche del jueves 21 de agosto durante la proyección de la película Eddington de Ari Aster.

La historia y los videos del incidente fueron compartidos en redes sociales por el usuario Sebastián Padrón (@sebastianpadrn), quien narró que Lady Cineteca, acompañada de un joven y otra mujer, no paró de hablar ni de gritar durante toda la película.

Lady Cineteca se viraliza en redes sociales. Supuestamente la joven explotó cuando le reclamaron por no guardar silencio en toda la película. (X/@PadronJaramillo)

Apenas terminó la función, una espectadora ya con la paciencia agotada le reclamó por no guardar silencio, sin embargo, la mujer a la que le reclamaron reaccionó furiosa de inmediato.

Mientras la sala aún estaba a oscuras y los asistentes terminaban de ver los créditos, la tensión se disparó.

Lady Cineteca respondió de inmediato con gritos e insistiendo en que la dejaran en paz, mientras lanzaba frases como: “Si te cuesta convivir, pues lárgate”. El ambiente subió de tono y las descalificaciones cruzadas no tardaron en llegar. La mujer que le reclamó la llamó “loca”, y la protagonista replicó: “A mí no me vas a decir que estoy loca”.

En uno de los videos compartidos se observa que los acompañantes de Lady Cineteca intentan controlarla y tranquilizarla. Se acercan a ella, le hablan de manera calmada e incluso la rodean físicamente, buscando evitar que siga discutiendo o que la confrontación suba de tono con el resto de los asistentes. Mientras piden disculpas a quienes reclaman por haber hecho ruido, pero la situación no queda ahí.

La discusión entre la mujer y el resto de las personas en la sala se extendió durante varios minutos, y nadie del personal de la Cineteca Nacional apareció para intervenir. Fue necesario que uno de los asistentes saliera para pedir ayuda a los policías, quienes llegaron cuando la sala ya estaba alterada, según contó el usuario de X.

En un tercer video se ve a Lady Cineteca reclamando que no le pareció la forma en que le hablaron. Frente a los oficiales, intenta mostrarse calmada y repite varias veces: “No eres quién para llamarme de esa manera (loca)”.

Durante esta interacción, otra asistente le sugiere que su comportamiento parece el de alguien alcoholizado, diciéndole algo como: “ve cómo hablas, parece que estás borracha”. Lady Cineteca rechaza la acusación, y grita: “¿De dónde sacas que soy borracha?”.

En ese momento, la acompañante de Lady Cineteca y ella expresan su descontento con que estén siendo grabadas: “Es que eso es lo que a mí me molesta, no soy quien para que me estés grabando. Eso es lo que a mí me molesta. Me molesta que te metas con gente que no conozcas (sic) y estás en una sala de cine”.

Finalmente, Lady Cineteca busca justificar su comportamiento ante los presentes. Afirma en voz alta que su reacción se debe a problemas personales: explica que tiene ataques de ansiedad y de ira, asegurando que solo quería que la dejaran en paz.

“Soy una persona que tiene ataques de ansiedad, sí, y ataques de ira, sí, ¿Por qué si te estoy pidiendo ¡CÁLLATE y déjame en paz!, no lo haces? ¿Por qué me sigues atacando? Te estoy pidiendo déjame en paz y no lo haces”.

Mientras ella expone estas razones, su amiga sigue insistiendo: “Amigo, pero tampoco tienes que grabar, por favor”.

Sebastián Padrón criticó abiertamente la falta de actuación y protocolos por parte de la Cineteca Nacional durante el altercado. En su relato, señaló que durante casi 20 minutos nadie del personal del recinto intervino o se presentó en la sala para atender la situación, a pesar de la evidente tensión y los gritos.

Cuando finalmente llegaron los elementos de seguridad, explicó que, pese a haberles advertido sobre la conducta violenta, los policías minimizaron el episodio y respondieron simplemente: “Ah, no pasó de lo verbal”.

El usuario también destacó la ausencia de protocolos claros para afrontar peleas o situaciones de riesgo dentro de las salas de cine, advirtiendo sobre la importancia de que la administración atienda estos vacíos antes de que ocurra una situación más grave.

Cabe apuntar que, hasta la publicación de esta nota, la Cineteca Nacional no se ha pronunciado al respecto.