La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito busca ganar la prueba de salvación la tarde de hoy 22 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show: Los habitantes se preparan para una nueva fiesta temática antes de la eliminación

Por Jazmín González

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025 la tarde de hoy 22 de agosto. (Infobae México)

Aarón Mercury busca un nuevo look

Mientras algunos habitantes están en el jardín y otros en la cocina, Aarón Mercury se encuentra en la suite creando un nuevo corte de cabello previo a la cuarta fiesta temática en La Casa de los Famosos.

En redes sociales el momento ya se volvió viral debido a que el creador de contenido tiene algunas fallas con la máquina, lo que podría ocasionar un look inesperado.

(ViX)
(ViX)

Viernes de salvación y fiesta temática

La cena de nominados dejó tensión entre los habitantes, principalmente por el intercambio de palabras protagonizado por Dalílah Polanco y Mar Contreras; sin embargo, ya disfrutan de nuevas actividades en el jardín y se preparan para una nueva fiesta temática.

