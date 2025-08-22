La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito busca ganar la prueba de salvación la tarde de hoy 22 de agosto

Aarón Mercury busca un nuevo look
Mientras algunos habitantes están en el jardín y otros en la cocina, Aarón Mercury se encuentra en la suite creando un nuevo corte de cabello previo a la cuarta fiesta temática en La Casa de los Famosos.
En redes sociales el momento ya se volvió viral debido a que el creador de contenido tiene algunas fallas con la máquina, lo que podría ocasionar un look inesperado.
Viernes de salvación y fiesta temática
La cena de nominados dejó tensión entre los habitantes, principalmente por el intercambio de palabras protagonizado por Dalílah Polanco y Mar Contreras; sin embargo, ya disfrutan de nuevas actividades en el jardín y se preparan para una nueva fiesta temática.
