Joven es retirado siendo cargado en concierto de Junior H en la FENAPO y genera debate en redes: “Era de seguridad”

El cantante de “Tres Botellas” se presentó en la Feria Nacional de San Luis Potosí y un incidente se viralizó rápidamente en plataformas digitales

Por Luis Angel H Mora

Joven es retirado cargado tras
Joven es retirado cargado tras concierto de Junior H en la FENAPO y genera debate en redes. (Reuters / TikTok)

Un video difundido en TikTok despertó amplia atención tras mostrar el momento en que un joven es sacado cargado por varias personas al final del concierto de Junior H en la Feria Nacional de San Luis Potosí (FENAPO).

Las imágenes, grabadas mientras el público abandonaba el recinto, ponen evidencia cómo asistentes colaboran para ayudar al joven, cuya condición llamó la atención de quienes presenciaron la escena y de usuarios en plataformas digitales.

La grabación, con el encabezado “Y estuvo bueno el concierto de Junior H? Pues...”, pronto se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y generando reacciones diversas en la mencionada red sociales de videos.

Junior H performs at the
Junior H performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S., April 13, 2025. REUTERS/Daniel Cole

El debate especialmente dio inicio porque algunos afirman que son sus propios amigos quienes lo llevan cargando y otras personas aseguran que se trata de gente del personal de seguridad del recinto.

“Nadie habla de la fuerza del amigo para cargarlo así”, “Sí están viendo que el que lo lleva es de seguridad”, “No, los de seguridad son los de pantalón cargo beige”, “Sí, si es de seguridad”, “Si no voy a terminar así mejor ni salgo”, “Que orgullosos deben estar sus padres”, fueron algunos comentarios.

El material se comparte entre seguidores del cantante y usuarios de redes que han viralizado situaciones similares durante grandes espectáculos. Algunos testigos presenciales y usuarios destacan que el incidente ocurrió cuando el espectáculo ya había concluido y parte del público se retiraba de las instalaciones de la FENAPO.

El concierto de Junior H en San Luis Potosí formó parte de las presentaciones programadas dentro del marco ferial, donde el intérprete reunió a una multitud que coreó temas de su popular repertorio. La organización del evento reportó asistencia significativa, lo que contribuyó a que diversos momentos de la noche fueran registrados y compartidos masivamente en redes sociales.

Junior H anuncia gira por México

Junior H cuestionó las restricciones
Junior H cuestionó las restricciones locales a los corridos y afirmó que forman parte de una cultura que no podrá ser apagada fácilmente. (Coachella/Captura de pantalla)

La exposición del video se produce al mismo tiempo que Junior H anunció recientemente su gira Sad Boyz Tour, con presentaciones en importantes ciudades del país para el último trimestre de 2025.

A pesar de las restricciones hacia muchos shows de corridos tumbados o narcocorridos, el artista ya prepara una gira especial por varios estados de la república para la segunda mitad del 2025.

En septiembre, el artista se presentará en Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Mérida y Guadalajara, y continuará en octubre con shows en Toluca, Monterrey y Tijuana. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la venta de boletos o los recintos donde tendrá lugar cada concierto.

