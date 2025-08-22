Golpe al narco: Semar decomisa 900 kilos de cocaína en Guerrero | VIDEO

La SEMAR logró el aseguramiento de más de 46 toneladas de cocaína en Guerrero. FB/SEMAR

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer en su red social X el decomiso de 900 kilos de cocaína en las costas de Guerrero.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones fueron el resultado de operativos de vigilancia de la Secretaria de Marina (SEMAR) y se suman a las más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en altamar desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de SEMAR, en las cosas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína.

“Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración”, informó Harfuch.

Un operativo en alta mar permitió incautar el cargamento de droga, este decomiso se suma a 46 toneladas aseguradas desde el inicio de sexenio Crédito: @OHarfuch

FGR destruye otra tonelada más de cocaína en el estado

En hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se llevó a cabo la destrucción de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína asegurada en Guerrero.

De acuerdo con la institución, el acto se realizó en el poblado de Xocomanatlán, en Chilpancingo de los Bravo, donde fueron incinerados una tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de droga, además de 203 objetos relacionados con el delito.

La FGR detalló que la droga estaba vinculada a una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte, y destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el narcotráfico.

Más de una tonelada de cocaína fue incinerada en Guerrero. (FOTO: FGR)

Harfuch blinda el norte del país para combatir el narcotráfico

El pasado 18 de agosto el secretario de seguridad se reunió en Culiacán con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para revisar la estrategia de seguridad en la entidad, tras instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la sesión participaron representantes de las fuerzas federales y mandos estatales, quienes dieron seguimiento a las acciones implementadas para la recuperación de la normalidad y la reducción de la violencia en el estado.

Durante el encuentro, se entregaron 100 patrullas nuevas a la Policía Estatal, como parte del reforzamiento operativo en la entidad.

El evento incluyó la firma de un convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el gobierno estatal para el reclutamiento y capacitación de 150 elementos para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Harfuch se reunió con gobernadores estatales del norte de México para reforzar la seguridad y combatir el tráfico de droga. (FOTO: X:@manolojim)

Además, el 21 de agosto el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión en la Ciudad de México (CDMX) una reunión con Harfuch con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en el estado.

Durante el encuentro, ambos funcionarios (acompañados de sus equipos de trabajo), dieron seguimiento a los acuerdos ya establecidos y a las acciones en marcha, además de alinear los operativos actuales y planear los próximos despliegues.

Finalmente, Jiménez Salinas y García Harfuch reiteraron que la prioridad seguirá siendo mantener la tranquilidad en todas las regiones de Coahuila, con una estrategia de seguridad conjunta y permanente.