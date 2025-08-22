México

Golpe al narco: Semar decomisa 900 kilos de cocaína en Guerrero | VIDEO

Un operativo en alta mar permitió incautar el cargamento de droga, este decomiso se suma a 46 toneladas aseguradas desde el inicio de sexenio

Por Carlos Salas

Guardar
La SEMAR logró el aseguramiento
La SEMAR logró el aseguramiento de más de 46 toneladas de cocaína en Guerrero. FB/SEMAR

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer en su red social X el decomiso de 900 kilos de cocaína en las costas de Guerrero.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones fueron el resultado de operativos de vigilancia de la Secretaria de Marina (SEMAR) y se suman a las más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en altamar desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Resultado de las acciones de vigilancia marítima que realiza personal de SEMAR, en las cosas de Guerrero se aseguraron 900 kilos de cocaína.

“Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración”, informó Harfuch.

Un operativo en alta mar permitió incautar el cargamento de droga, este decomiso se suma a 46 toneladas aseguradas desde el inicio de sexenio Crédito: @OHarfuch

FGR destruye otra tonelada más de cocaína en el estado

En hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se llevó a cabo la destrucción de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína asegurada en Guerrero.

De acuerdo con la institución, el acto se realizó en el poblado de Xocomanatlán, en Chilpancingo de los Bravo, donde fueron incinerados una tonelada 211 kilos 669 gramos 500 miligramos de droga, además de 203 objetos relacionados con el delito.

La FGR detalló que la droga estaba vinculada a una carpeta de investigación por el delito de contra la salud en la modalidad de transporte, y destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el narcotráfico.

Más de una tonelada de
Más de una tonelada de cocaína fue incinerada en Guerrero. (FOTO: FGR)

Harfuch blinda el norte del país para combatir el narcotráfico

El pasado 18 de agosto el secretario de seguridad se reunió en Culiacán con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para revisar la estrategia de seguridad en la entidad, tras instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la sesión participaron representantes de las fuerzas federales y mandos estatales, quienes dieron seguimiento a las acciones implementadas para la recuperación de la normalidad y la reducción de la violencia en el estado.

Durante el encuentro, se entregaron 100 patrullas nuevas a la Policía Estatal, como parte del reforzamiento operativo en la entidad.

El evento incluyó la firma de un convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el gobierno estatal para el reclutamiento y capacitación de 150 elementos para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Harfuch se reunió con gobernadores
Harfuch se reunió con gobernadores estatales del norte de México para reforzar la seguridad y combatir el tráfico de droga. (FOTO: X:@manolojim)

Además, el 21 de agosto el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión en la Ciudad de México (CDMX) una reunión con Harfuch con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad en el estado.

Durante el encuentro, ambos funcionarios (acompañados de sus equipos de trabajo), dieron seguimiento a los acuerdos ya establecidos y a las acciones en marcha, además de alinear los operativos actuales y planear los próximos despliegues.

Finalmente, Jiménez Salinas y García Harfuch reiteraron que la prioridad seguirá siendo mantener la tranquilidad en todas las regiones de Coahuila, con una estrategia de seguridad conjunta y permanente.

Temas Relacionados

Omar García HarfuchGuerreroClaudia SheinbaumFRSEDENASEMARNarco en Mexicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar la poderosa pomada de ajo con cebolla para eliminar los callos de los pies | Receta

Las durezas suelen aparecer debido a la presión o al constante roce de los pies con el calzado

Cómo preparar la poderosa pomada

Popocatépetl registró 39 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 39 exhalaciones en

Vagoneros desatan violencia y escobazos contra policías en Metro CDMX l Video

Autoridades están en búsqueda de los agresores

Vagoneros desatan violencia y escobazos

Dr. Simi: dónde se encuentra el museo dedicado a Víctor González Torres y cuánto cuesta la entrada

SimiCasa Museo es un espacio dedicado a la trayectoria personal y profesional del empresario farmacutico

Dr. Simi: dónde se encuentra

“Lloré al verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

El conductor reflexionó sobre el documental de HBO Max que aborda los abusos cometidos por el fundador de la Legión de Cristo

“Lloré al verlos”: Marco Antonio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Estúpido” por presunto

Cae “El Estúpido” por presunto secuestro agravado en CDMX

“Buscamos coordinación con EEUU, no comunicados que den información incorrecta”: Sheinbaum ante mensaje de la DEA

Sheinbaum descarta plan de EEUU y DEA para bombardear a grupos del narco en México: “Ningún gobierno se atrevería”

Corte de EEUU concede a García Luna más tiempo para apelar y ordena fin a “tratos extremos”

Así fue la vez que Ernesto Barajas reveló que un músico le mandó a poner una narcomanta: “Un envidioso”

ENTRETENIMIENTO

“Lloré a verlos”: Marco Antonio

“Lloré a verlos”: Marco Antonio Regil y el shock que vivió al conocer los testimonios de las víctimas de Marcial Maciel

Shakira en CDMX: reviven rumores de un concierto gratuito en el Zócalo

Joven es retirado siendo cargado en concierto de Junior H en la FENAPO y genera debate en redes: “Era de seguridad”

¡Es oficial! Drake Bell se divorcia tras escándalo con Mariana Botas en ‘La Casa de los Famosos México’

Sobrino de Don Ramón Valdés se lanza contra Florinda Meza tras polémicas: “A callarse, tiene la lengua muy larga”

DEPORTES

Santiago Giménez desmiente rumores sobre

Santiago Giménez desmiente rumores sobre posible salida del Milán: “Será una increíble temporada”

AEW Forbidden Door 2025: cartelera completa, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alexia Putellas y Claudia Pina reconocen el crecimiento de la Liga MX Femenil y abren la puerta a jugar en México

Milica cumple y muestra el debut de Ángel Avid con varios rounds incluidos | Video

Tuca Ferretti sorprende al afirmar que hubo “partidos arregladitos” en la Liga MX