Gobierno de Sinaloa confirma celebración del Grito de Independencia

Rocha Moya confirmó el evento masivo para la celebración del 15 de septiembre. (Foto: FB/Rubén Rocha Moya)

Esta semana el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó en conferencia de prensa que el próximo 15 de septiembre habrá celebración en el estado, “ya es tiempo... yo soy de la idea de que tengamos la fiesta, esa es mi idea de este momento... lo hacemos a partir de un operativo que cuida”, comentó el 19 de agosto de 2025.

Por su parte. este viernes 22 de agosto, Feliciano Castro Meléndrez, el Secretario General de Gobierno, confirmó que no se ha descartado el evento, además de recordar lo dicho por Rocha Moya, “la decisión del Gobierno es realizar el evento, hay condiciones de que se realicen eventos de gran magnitud”.

El argumento del gobierno sinaloense está basada en la realización de eventos durante el año, como lo son: el Carnaval Internacional de Mazatlán y la Semana de la Moto. Eventos en los que se han retomado los operativos de seguridad. Rocha Moya comentó que él ha podido hacer su “vida normal”, minimizando los casi 11 meses de violencia que se ha desatado en el estado del norte.

De igual forma, el gobernador comentó que ha visitado a los locatarios del estado, sobre todo lugares de comida, que según su testimonio, operan con normalidad, por lo que, “algo que valga la pena, que se divierta la gente” al confirmar que él sí pretende llevar a cabo la celebración del Grito de Independencia, aseguró que las distintas fuerzas de seguridad pública que forman parte del Grupo Interinstitucional están listas para apoyar en eventos públicos como el que desea realizar.

¿Por qué no se suspendió en Sinaloa el evento del Grito de Independencia en 2024?

En septiembre de 2024, Rubén Rocha Moya suspendió el evento que estaba programado para el 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno con motivo de las fiestas patrias.

A través de un video, el gobernador de Sinaloa comentó que “el festejo del Grito del 15 de septiembre va a ser suspendido,no habrá festejo alguno ni público, ni privado”, por lo que solo llevaría a cabo el protocolo oficial dentro de Palacio de Gobierno.

El principal motivo de cancelación estaría ligado a la inseguridad que aún permea en el estado, luego de la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024 por una supuesta traición, la violencia en Sinaloa estalló el 9 de septiembre.

Información de medios nacionales menciona que de julio de 2024 a julio de 2025, ha habido más de 1700 asesinatos en el estado, además, los casos de personas desaparecidas podrían llegar a casi 2 mil desapariciones.