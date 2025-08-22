México

Christian Nodal estaría atravesando una crisis económica que le impide pagar la pensión de su hija: “No tiene tanto dinero”

El intérprete de “Botella tras botella” está en el centro de la polémica desde su entrevista con Adela Micha y las declaraciones de Cazzu

Por Jazmín González

Un presetador habló sobre la situación financiera de Nodal. (Foto: @nodal)

Christian Nodal está en el ojo del huracán a raíz de su entrevista con Adela Micha y las declaraciones de Cazzu sobre la pensión alimenticia de la pequeña Inti, su primogénita.

Cabe recordar que durante su visita a México, la cantante argentina fue cuestionada sobre la manutención designada por el sonorense a la menor, la cual no considera “justa”.

"No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo para diferentes medios de comunicación.

La madre de Christian Nodal se reunió con su nieta en CDMX |IG: @cristy_nodal

Christian Nodal estaría atravesando una crisis económica tras casarse con Ángela Aguilar

En una reciente emisión de “El Gordo y La Flaca”, Raúl De Molina, reveló que el intérprete de éxitos como “Adiós amor”, “Botella tras botella” y “La siguiente” estaría atravesando una crisis económica debido a su matrimonio con Ángela Aguilar.

“Nadie se va a atrever a decirlo. Él tiene que separar su matrimonio de su carrera. Esto le está afectando a su carrera, si se presenta con Pepe”, explicó el presentador.

Ante su cercanía con el cantante de “Por mujeres como tú”, Molina añadió que el sonorense no podía pagar la pensión de su hija porque eso implicaba un esfuerzo extraordinario, pues ya no tiene el mismo trabajo que antes.

“Para Christian Nodal mandar en este momento 7 mil dólares implica hacer un esfuerzo extraordinario, porque aunque ustedes piensen que gana mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa”, agregó.

Christian Nodal y su hija,
Christian Nodal y su hija, fruto de la relación de casi dos años que tuvo con la rapera Cazzu. (@speedynodal, Instagram).

Fuentes cercanas al conductor habrían confirmado que Nodal no tiene tantos conciertos pactados, por el tema económico no estaría siendo sencillo.

“No sé qué pasó, pero ustedes piensan que la cosa es fácil. La cosa no es fácil, señores. No tiene dinero como la gente piensa y no está haciendo conciertos. Esto es bastante complicado”, concluyó, asegurando que tiene pruebas para respaldar sus palabras.

Qué dijo Cazzu sobre el pago “injusto” de Nodal para la manutención de Inti

Pese a que la intérprete de 31 años aseguró que consideraba injusta la cantidad que Nodal designa para su hija, señaló que no tiene intenciones de emprender acciones legales.

“A diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, señaló.

(Foto: @cazzu)
(Foto: @cazzu)

Sin embargo, agregó que no tiene una vida llena de lujos, pero sabe que existen batallas que no favorecen a las mujeres y son procesos desgastantes.

