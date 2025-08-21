Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras luchar contra el cáncer de estómago

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El medio artístico nacional está de luto por el lamentable fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la legendaria banda mexicana CODA, a los 54 años años tras sufrir complicaciones en su salud derivadas del cáncer de estómago que padecía.

La noticia fue confirmada durante la mañana de este jueves 21 de agosto a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, se lee.

El grupo se despidió de su compañero con un conmovedor mensaje y agradeció al público por las muestras de cariño que le hicieron llegar a su compañero desde que destapó su enfermedad.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluye.

Los seres queridos de Xava también se hicieron presentes en redes sociales con un emotivo mensaje.

