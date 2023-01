Cáncer de estómago: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

El cáncer de estómago es el crecimiento anormal de las células que comienza en el estómago. El estómago es un saco muscular ubicado en la parte media superior del abdomen, justo debajo de las costillas. El estómago recibe y retiene los alimentos que consumes y luego ayuda a descomponerlos y digerirlos.

El cáncer de estómago, también conocido como cáncer gástrico, puede atacar cualquier parte del estómago. En casi todo el mundo, el cáncer de estómago se forma en la parte principal del estómago (o cuerpo del estómago).

Sin embargo, en los Estados Unidos, el cáncer de estómago tiene más probabilidades de atacar la zona donde el tubo largo (esófago) que transporta el alimento que ingieres se une al estómago. Esta zona se denomina unión gastroesofágica.

El lugar del estómago donde se presenta el cáncer es uno de los factores que tienen en cuenta los médicos a la hora de determinar cuáles son los posibles tratamientos. Por lo general, el tratamiento para extirpar el tumor es quirúrgico. Se puede recomendar otros tratamientos para realizar antes o después de la cirugía.

Síntomas





Los signos y síntomas del cáncer de estómago pueden incluir los siguientes:

Cuándo debes consultar a un médico

Dificultad para tragarSensación de hinchazón después de comerSensación de saciedad después de comer pequeñas cantidades de comidaAcidez estomacalIndigestiónNáuseasDolor estomacalPérdida de peso involuntariaVómitos

Si tiene signos y síntomas que te preocupan, programa una cita con tu médico. Es probable que el médico investigue primero las causas más comunes de estos signos y síntomas.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Getty Images)

Factores de riesgo





Los factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de estómago incluyen los siguientes:

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (EFE)

Diagnóstico

Enfermedad por reflujo gastroesofágicoObesidadUna dieta alta en alimentos ahumados y saladosUna dieta baja en frutas y verdurasAntecedentes familiares de cáncer de estómagoInfección por Helicobácter pyloriInflamación prolongada del estómago (gastritis)TabaquismoPólipos gástricos





Las pruebas y los procedimientos que se utilizan para diagnosticar el cáncer de estómago incluyen:

tomografía computarizada

Determining the extent (stage) of stomach cancer

Se pasa un tubo delgado que contiene una cámara diminuta por la garganta hasta el estómago. Tu médico puede usarlo para detectar signos de cáncer.Si se encuentra alguna zona sospechosa durante la endoscopia superior, se pueden usar herramientas especiales para extraer una muestra de tejido para su análisis. La muestra se envía a un laboratorio para analizarla.Las pruebas por imágenes que se utilizan para detectar cáncer de estómago incluyen exploraciones pory un tipo especial de examen de rayos X llamado videofluoroscopia de la deglución.

La etapa de tu cáncer de estómago ayuda al médico a decidir qué tratamientos son más apropiados en tu caso. Las pruebas y los procedimientos que se utilizan para determinar la etapa del cáncer incluyen los siguientes:

tomografía computarizada

Los análisis de sangre para medir la función de los órganos pueden indicar si otros órganos del cuerpo, por ejemplo, el hígado, pueden verse afectados por el cáncer.Durante una ecografía endoscópica, se pasa un tubo delgado con una cámara en la punta por la garganta hasta el estómago. Se utiliza una herramienta especial de ultrasonido para crear imágenes del estómago. La ecografía endoscópica ayuda a los médicos a determinar si el cáncer penetra muy profundo en la pared del estómago.Las pruebas pueden incluiry tomografía por emisión de positrones.El médico tal vez te recomiende que te sometas a una cirugía para detectar signos que permitan determinar si el cáncer se diseminó fuera del estómago, al pecho o al abdomen. La cirugía exploratoria normalmente es laparoscópica. Significa que el cirujano realiza varias incisiones pequeñas en tu abdomen e inserta una cámara especial que transmite imágenes a un monitor del quirófano.

Según tu situación, quizás se puedan utilizar otras pruebas para establecer la etapa.

Tu médico utiliza la información obtenida en estos procedimientos para asignar una etapa al cáncer que tienes. Los estadios del cáncer de estómago se indican con números romanos que van del 0 al IV y los estadios más bajos indican que el cáncer es pequeño y afecta solo las capas internas del estómago. En el estadio IV, el cáncer se considera avanzado y es posible que se haya diseminado a otras zonas del cuerpo.

Understanding your prognosis

Your health care team uses your cancer's stage to understand your prognosis. The prognosis is how likely it is that the cancer will be cured. For stomach cancer, the prognosis for early-stage cancer is very good. As the stage gets higher, the chances of a cure get lower. Even when stomach cancer can't be cured, treatments may control the cancer to prolong your life and make you comfortable.

Things that can influence the prognosis for stomach cancer include:

The type of cancerThe cancer's stageWhere the cancer is within the stomachYour overall healthIf the cancer is removed completely with surgeryIf the cancer responds to treatment with chemotherapy or radiation therapy

If you're concerned about your prognosis, talk about it with your provider. Ask about the seriousness of your cancer.

Detecting stomach cancer before it causes symptoms

Sometimes tests are used to look for stomach cancer in people who don't have symptoms. This is called stomach cancer screening. The goal of screening is to detect stomach cancer when it's small and more likely to be cured.

In the United States, stomach cancer screening tests are only for people with a high risk of stomach cancer. Your risk could be high if stomach cancer runs in your family. You could have a high risk if you have a genetic syndrome that can cause stomach cancer. Examples include hereditary diffuse gastric cancer, Lynch syndrome, juvenile polyposis syndrome, Peutz-Jeghers syndrome and familial adenomatous polyposis.

In other parts of the world where stomach cancer is much more common, tests to detect stomach cancer are used more widely.

Upper endoscopy is the most common test used to detect stomach cancer. Some countries use X-rays to detect stomach cancer.

Stomach cancer screening is an active area of cancer research. Scientists are studying blood tests and other ways to detect stomach cancer before it causes symptoms.

Tratamiento





Las opciones de tratamiento para el cáncer de estómago dependen de la ubicación, el estadio y la agresividad del cáncer. A la hora de armar tu plan de tratamiento, el médico también tiene en cuenta tu estado general de salud y tus preferencias.

Cirugía

El objetivo de la cirugía es extirpar todo el cáncer y parte del tejido sano que lo rodea.

Las operaciones que se utilizan para el cáncer de estómago son las siguientes:

Quimioterapia

Si el cáncer es muy pequeño y se limita al recubrimiento interior del estómago, se puede extirpar pasando herramientas especiales a través de un endoscopio. Los procedimientos para extirpar el cáncer del recubrimiento interior del estómago incluyen la resección endoscópica de la mucosa y la resección endoscópica de la submucosa.Durante la gastrectomía subtotal, el cirujano extirpa la parte del estómago afectada por el cáncer y parte del tejido sano que la rodea. Esta operación puede ser una opción si tu cáncer de estómago se ubica en la parte del estómago más cercana al intestino delgado.La gastrectomía total implica la extirpación del estómago completo y parte del tejido que lo rodea. Luego, el esófago se conecta directamente al intestino delgado para permitir que los alimentos pasen a través del sistema digestivo. La gastrectomía total se usa con mayor frecuencia para el cáncer de estómago que afecta el cuerpo del estómago y el que se ubica en la unión gastroesofágica.El cirujano puede extirpar algunos ganglios linfáticos de tu abdomen y analizarlos para detectar si hay cáncer.Una operación para extirpar parte del estómago puede aliviar los signos y síntomas de un cáncer en desarrollo en personas con cáncer de estómago avanzado.

La quimioterapia es un tratamiento con medicamentos en el que se utilizan sustancias químicas para destruir las células cancerosas. Los medicamentos de quimioterapia recorren todo el cuerpo y destruyen las células cancerosas que pueden haberse diseminado más allá del estómago.

Se puede administrar quimioterapia antes de la cirugía para ayudar a reducir el tamaño del cáncer de modo que se pueda extirpar más fácilmente. La quimioterapia también se usa después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que pueda quedar en el cuerpo. La quimioterapia a menudo se combina con radioterapia.

La quimioterapia se puede usar sola o con farmacoterapia dirigida en personas con cáncer de estómago avanzado.

Radioterapia

La terapia de radiación utiliza haces de energía de alta potencia, como rayos X y protones, para destruir las células cancerosas. Los rayos de energía provienen de una máquina que se mueve a tu alrededor mientras estás acostado en una mesa.

En el caso del cáncer de estómago, la radioterapia se puede utilizar antes de la cirugía para reducir el tamaño del cáncer y poder extirparlo más fácilmente. La radioterapia también se puede usar después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que pueda quedar. La radioterapia a menudo se combina con quimioterapia.

Para el cáncer de estómago avanzado que no se puede extirpar con cirugía, se puede usar radioterapia para aliviar los efectos secundarios, como el dolor o el sangrado, causados por un cáncer en crecimiento.

Terapia con medicamentos específicos

Los tratamientos con medicamentos específicos se enfocan en debilidades específicas presentes dentro de las células cancerosas. Al bloquear estas debilidades, los tratamientos con medicamentos específicos pueden producir la muerte de las células cancerosas. En el caso del cáncer de estómago, los medicamentos específicos se suelen combinar con quimioterapia si el cáncer está en una etapa avanzada o reaparece después del tratamiento.

El médico puede examinar las células cancerosas para ver qué medicamentos específicos probablemente sean más eficaces.

Inmunoterapia

La inmunoterapia es un tratamiento con medicamentos que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. El sistema inmunitario de tu cuerpo que combate la enfermedad podría no atacar el cáncer porque las células cancerosas producen proteínas que dificultan que las células del sistema inmunitario reconozcan a las células cancerosas como peligrosas. La inmunoterapia interfiere en ese proceso.

Para el cáncer de estómago, la inmunoterapia se puede usar cuando el cáncer está avanzado, si regresa o si se disemina a otras partes del cuerpo.

Cuidados paliativos (de sostén)

Los cuidados paliativos consisten en atención médica especializada que se centra en aliviar el dolor y otros síntomas de una enfermedad grave. Los especialistas en cuidados paliativos trabajan contigo, con tu familia y con tus otros médicos para brindar apoyo adicional que complementa la atención médica en curso. Los cuidados paliativos se pueden brindar mientras el paciente se somete a tratamientos intensivos, como cirugía, quimioterapia o radioterapia.

Cuando los cuidados paliativos se utilizan junto con todos los otros tratamientos correspondientes, las personas con cáncer pueden sentirse mejor y vivir más.

Los cuidados paliativos son proporcionados por un equipo de médicos, enfermeras y otros profesionales especialmente capacitados. Los equipos de cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y su familia. Esta forma de atención se ofrece junto con los tratamientos curativos o de otro tipo que puedas estar recibiendo.

Con información de Mayo Clinic

SEGUIR LEYENDO

Más información de salud

Todo sobre plantas medicinales