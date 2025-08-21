Morena y PRI se exhiben por desafuero de Alito Moreno en sesión del INE

Morena evidenció en sesión del INE los señalamientos que pesan sobre Alito Moreno y el PRI en Campeche.

Este jueves 21 de agosto de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo una sesión extraordinaria con partidos políticos en la que se discutirían siete puntos, uno de ellos propuesto por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el que se buscaba iniciar un procedimiento oficioso respecto del destino de los recursos ejercidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Campeche.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el Instituto, comenzó su argumentación sobre lo solicitado, mencionando que “no se trata de una ocurrencia, es una decisión fundada en la Constitución y la ley que otorga al INE la obligación de fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos”.

Santiago Rodríguez resaltó que la motivación principal de la solicitud se basa en “la existencia de indicios públicos y documentados de que bajo la gestión de Alejandro Alito’ Moreno Cárdenas en Campeche, y luego, al frente del PRI, se ha montado un entramado de desvíos, simulaciones y enriquecimiento ilícito que han favorecido a dicho partido político y han sido una fuente de financiamiento ilegal”.

El morenista realizó una relatoría en la que retomó la solicitud de la Fiscalía de Campeche sobre el desafuero de Alito Moreno, debido a presuntas acusaciones de peculado de 83.5 millones de pesos, también compartió detalles sobre la carpeta de investigación, la cual supuestamente incluye pagos simulados por más de 27 millones, contratos irregulares por casi 24 millones, erogaciones sin respaldo por más de 14 millones y una obra con sobre precio superior a 18 millones de pesos.

Además, agregó que con respecto a la administración de Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche, persisten denuncias previas por desvío de recursos, asociados a supuestas actividades delictuosas como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal, el morenista calificó las acusaciones como “un patrón sistemático”.

Se refirió a la trayectoria de Alito Moreno como un “delincuente, malechor, trasgresor, criminal”, reafirmó que sus dichos están fundamentados por investigaciones periodísticas y cinco carpetas de la Fiscalía, mostró portadas de medios de comunicación que han dado seguimiento a las acusaciones del priista.

Luego de que Santiago Rodríguez mencionara que el partido tricolor ha “normalizado las prácticas del viejo régimen”, comentó que el INE está obligado a “cuidar el dinero del pueblo”, finalizó destacando que el nombre de Alejandro Moreno aparecerá en la historia junto al de Javier Duarte, Roberto Borges, Mario Marín, entre otros.

PRI responde en sesión del INE ante acusaciones de Morena

La diputada priista Marcela Guerra Castillo calificó la solicitud como “ociosa”, destacó que más bien responde a un “interés político de persecución”, y está lejos de ser una denuncia formal, ya que como lo expuesto por Santiago Rodríguez, solo son dichos y fotografías en algunos medios, información que calificó como “fabricada”.

Mencionó que el Instituto solo puede iniciar procedimientos como el que se sugiere, solo cuando existen denuncias formales, “las reglas de fiscalización son claras”, por lo que, negó que Morena esté presentando el sustento correcto, “lo que trae a este consejo son presunciones, suposiciones, acusaciones, basadas en situaciones antiguas”.

“Alejandro Moreno no ha sido libre, porque les molestan las voces criticas, porque hay una narrativa de odio hacia él, porque ha denunciado los apetitos autoritarios de Morena”, calificó que toda acusación contra el dirigente es una persecución política.