México

Morena y PRI se exhiben por desafuero de Alito Moreno en sesión del INE

El partido oficialista propuso abrir un procedimiento respecto a los recursos ejercidos por el Partido Revolucionario Institucional en Campeche

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Morena evidenció en sesión del
Morena evidenció en sesión del INE los señalamientos que pesan sobre Alito Moreno y el PRI en Campeche.

Este jueves 21 de agosto de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo una sesión extraordinaria con partidos políticos en la que se discutirían siete puntos, uno de ellos propuesto por el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el que se buscaba iniciar un procedimiento oficioso respecto del destino de los recursos ejercidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Campeche.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el Instituto, comenzó su argumentación sobre lo solicitado, mencionando que “no se trata de una ocurrencia, es una decisión fundada en la Constitución y la ley que otorga al INE la obligación de fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos”.

Santiago Rodríguez resaltó que la motivación principal de la solicitud se basa en “la existencia de indicios públicos y documentados de que bajo la gestión de Alejandro Alito’ Moreno Cárdenas en Campeche, y luego, al frente del PRI, se ha montado un entramado de desvíos, simulaciones y enriquecimiento ilícito que han favorecido a dicho partido político y han sido una fuente de financiamiento ilegal”.

El morenista realizó una relatoría en la que retomó la solicitud de la Fiscalía de Campeche sobre el desafuero de Alito Moreno, debido a presuntas acusaciones de peculado de 83.5 millones de pesos, también compartió detalles sobre la carpeta de investigación, la cual supuestamente incluye pagos simulados por más de 27 millones, contratos irregulares por casi 24 millones, erogaciones sin respaldo por más de 14 millones y una obra con sobre precio superior a 18 millones de pesos.

Además, agregó que con respecto a la administración de Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche, persisten denuncias previas por desvío de recursos, asociados a supuestas actividades delictuosas como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal, el morenista calificó las acusaciones como “un patrón sistemático”.

Se refirió a la trayectoria de Alito Moreno como un “delincuente, malechor, trasgresor, criminal”, reafirmó que sus dichos están fundamentados por investigaciones periodísticas y cinco carpetas de la Fiscalía, mostró portadas de medios de comunicación que han dado seguimiento a las acusaciones del priista.

Luego de que Santiago Rodríguez mencionara que el partido tricolor ha “normalizado las prácticas del viejo régimen”, comentó que el INE está obligado a “cuidar el dinero del pueblo”, finalizó destacando que el nombre de Alejandro Moreno aparecerá en la historia junto al de Javier Duarte, Roberto Borges, Mario Marín, entre otros.

PRI responde en sesión del INE ante acusaciones de Morena

La diputada priista Marcela Guerra Castillo calificó la solicitud como “ociosa”, destacó que más bien responde a un “interés político de persecución”, y está lejos de ser una denuncia formal, ya que como lo expuesto por Santiago Rodríguez, solo son dichos y fotografías en algunos medios, información que calificó como “fabricada”.

Mencionó que el Instituto solo puede iniciar procedimientos como el que se sugiere, solo cuando existen denuncias formales, “las reglas de fiscalización son claras”, por lo que, negó que Morena esté presentando el sustento correcto, “lo que trae a este consejo son presunciones, suposiciones, acusaciones, basadas en situaciones antiguas”.

Alejandro Moreno no ha sido libre, porque les molestan las voces criticas, porque hay una narrativa de odio hacia él, porque ha denunciado los apetitos autoritarios de Morena”, calificó que toda acusación contra el dirigente es una persecución política.

Temas Relacionados

PRIMorenaAlejandro MorenoAlito MorenoINECampecheFiscalía de CampecheGuillermo Santiago RodríguezMarcela GuerraPersecución políticamexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de Sheinbaum presentará nueva estrategia del caso Ayotzinapa tras salida de Vidulfo Rosales: 11 años sin respuestas

De acuerdo con el abogado, el 3 de septiembre se informará a las familias sobre las nuevas líneas de acción; aseguró que continuará trabajando desde otras trincheras, tras dejar la representación de los padres de los normalistas

Gobierno de Sheinbaum presentará nueva

El albergue animal más grande de México recibe donativo por parte del ‘Team Noche’ de La Casa de los Famosos 3

El equipo de Aarón Mercury cumplió con su palabra en representación de todos sus compañeros de equipo

El albergue animal más grande

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 21 de agosto

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del

Protección Civil reporta por robo de cilindros de gas cloro en Querétaro, alertan por alto nivel de riesgo

El contenido de los cilindros puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel

Protección Civil reporta por robo

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,76% al cierre de este 21 de agosto

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso San Cristóbal de la

Caso San Cristóbal de la Barranca: van cuatro detenidos por masacre a familia, entre ellos un policía municipal de Jalisco

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa de 250 mil pesos por tres homicidas ligados al CJNG

Reportan investigación de la FGR a custodios y funcionarios por fuga de Zhi Dong Zhang, traficante del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Fuerzas de seguridad enfrentan narcoguerra del Cártel de Sinaloa con déficit de más de 2 mil policías, según CESP

Muere Alexis N tras presunta persecución con militares en Baja California: “Le dieron dos o tres balazos por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

El albergue animal más grande

El albergue animal más grande de México recibe donativo por parte del ‘Team Noche’ de La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de agosto: canciones amena tensión entre los habitantes

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Ventaneando respalda a Julio César Chávez padre tras prisión preventiva a su hijo: “Nadie aprende a ser papá”

Dalílah Polanco tira la toalla en La Casa de los Famosos México 3 y causa revuelo con dura declaración: “Ya basta, no soy un mueble”

DEPORTES

Xolos vs Chivas, IA predice

Xolos vs Chivas, IA predice al ganador del partido

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Nuevo fracaso de la Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que un equipo mexicano ganó la Leagues Cup?

Volador Jr. reconoce el reto físico para volver a ganar el Grand Prix Internacional 2025 por cuarta vez

JJ Macías reconoce estar ilusionado por llegar a Pumas: “Lloré cuando me hablaron”