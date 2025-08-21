México

Guardia Nacional y AEI detiene a mujer de 74 años por posesión de 115 envoltorios de droga

Operación conjunta de fuerzas estatales y federales permitió la captura de una adulta mayor en posesión de varios paquetes de droga tras un cateo autorizado por un juez

Por Fabián Sosa

La Agencia Estatal de Investigación
La Agencia Estatal de Investigación detuvo a una mujer adulta mayor por posesión de cocaína y piedra en su domicilio. (FGE Chihuahua)

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, ejecutó el pasado miércoles 20 de agosto de 2025 una orden de cateo y detuvo a una mujer adulta por posesión de cocaína en la colonia Infonavit Casas Grandes de Ciudad Juárez.

Estas acciones se derivaron de investigaciones de campo y gabinete orientadas a combatir el narcomenudeo en la región fronteriza, según lo que informó la Fiscalía del Distrito Zona Norte.

El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle García Sol después de que el Agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) presentara pruebas suficientes ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos para autorizar la revisión de la vivienda.

Hallazgos de la Guardia Nacional

Las autoridades encontraron más de
Las autoridades encontraron más de 100 envoltorios de cocaína. (FGE Chihuahua)

Durante la intervención, los agentes aseguraron una mochila tipo cangurera negra con cinco paquetes que contenían 115 envoltorios en color azul con una sustancia blanca y cristalina compatible con cocaína en polvo y ocho envoltorios en presentación de piedra, sumando en total de 60 gramos.

Además, en una bolsa marrón se hallaron dos envoltorios de plástico transparente con sustancia similar a la cocaína en polvo, con un peso agregado de 160 gramos. También se incautó una bolsa negra con tres envoltorios cuyo contenido presentaba las mismas características y un peso de 92 gramos.

El personal de la Dirección de Servicios Periciales embaló cuidadosamente todo lo decomisado, que quedará sujeto a análisis en los laboratorios de Ciencias Forenses.

En el sitio fue detenida Raquel P. G., de 74 años de edad, quien fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte por la probable comisión de delitos contra la salud bajo la modalidad de narcomenudeo.

Las investigaciones continúan para esclarecer el origen de los narcóticos y determinar posibles vínculos con redes locales de distribución. De acuerdo con las leyes mexicanas, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, como lo establece el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Otro caso de posesión de cocaína

El detenido también fue arrestado
El detenido también fue arrestado por posesión de cocaína. (FGE Chihuahua)

En otro hecho registrado el 19 de agosto, elementos de la Unidad de Atención al Narcomenudeo y Extorsiones, de la Agencia Estatal de Investigación, realizaron la detención en flagrancia de un hombre en posesión de paquetes con cocaína en el centro de Cuauhtémoc, informó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

El arresto tuvo lugar cerca de las 18:40 horas, en las calles Tercera e Independencia de la colonia Centro. Los agentes interceptaron a Carlos Fernando B. L., de 25 años de edad y con domicilio en la colonia Emiliano Zapata.

Durante la inspección, le aseguraron diez envoltorios de plástico transparente con la imagen de un tigre, que en su interior contenían una sustancia color blanca con características similares a la droga conocida como cocaína. El peso total incautado fue de 6.5 gramos.

El detenido, junto con la droga decomisada, fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, donde se continúa con la integración de la carpeta de investigación y la definición de la situación legal del imputado. Al igual que en el caso anterior, conforme al marco legal vigente, el imputado se presume inocente hasta que la autoridad judicial emita una sentencia de responsabilidad.

Ambas intervenciones forman parte de los operativos sistematizados para combatir el narcomenudeo en la entidad chihuahuense, donde participan fuerzas estatales y federales con el objetivo de reducir la comercialización local de sustancias ilícitas.

Las autoridades reiteraron que los decomisos quedan sujetos a exámenes periciales para precisar su naturaleza y pureza, así como para fortalecer los procesos judiciales correspondientes.

